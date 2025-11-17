澎湖縣政總質詢首日 議員關切醫療後送黃金時間

2025年11月17日澎湖縣／澎湖縣議會縣政總質詢首（17）日移師考察馬公第二漁港加油站碼頭工程。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

2025年11月17日澎湖縣／澎湖縣議會縣政總質詢首（17）日移師澎湖機場聽取醫療後送流程。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣議會第20屆第6次定期會縣政總質詢首日由望安籍議員陳佩真、七美籍議員張仁和主打，兩人將議場搬到下鄉考察，府會一起走訪馬公第二漁港加油站碼頭工程和赴澎湖機場聽取醫療後送流程，關心搶救離島居民生命的黃金時間。

陳佩真建議，離島應持續優化審核制度，並追蹤每位後送民眾的時序問題，同時也建議凌天航空可透過多元媒體管道，公開醫療後送執行情形訊息，以增加公眾檢視的透明度。她也要求衛生局，提供今年114年凌天直升機負責緊急醫療後送七美及望安病患的案件中，行政流程超過20分鐘的所有案件供監督。

張仁和議員說，七美常遇到空審中心作業太慢，希望審核流程儘量縮短，也遇到空審不准，轉由海八以船後送，造成病患病情加重的狀況。希望縣府編預算，如果空審中心不准，就由縣府自行支付後送費用，請凌天直升機後送。

對此澎湖縣長陳光復回應，秉持生命無價原則，尊重在地醫療團隊的專業判斷，一旦有緊急需求但不符合空審申請條件，縣府將立即協調與支應相關費用。同時縣府團隊的持續精進，目前離島緊急醫療後送的平均時間已大幅縮短至僅約1／3小時，未來仍將持續檢討與精進緊急醫療轉診流程，全力守護全體縣民的健康與生命安全。

陳光復強調，生命無價，醫生說要後送，空審中心沒過，就由縣府支應給凌天航空後送費用。至於經費是中央支付，或者縣府支付，都要做。

而澎縣府為徹底改善馬公漁港加油碼頭現有設施老舊及機能不足等問題，改善原碼頭高程較低，在冬季強風或大潮期間常有海水溢淹情形，目前規劃設計已將既有的瀝青鋪面全面改為結構穩固的混凝土鋪面，並進行碼頭面增高，大幅提升設施的耐候性與防洪能力。

陳佩真則建議，碼頭主體基礎應加裝防撞碰墊，以避免船體受損。此外，應研議在港內現有加油碼頭外側新增碼頭與加油站規劃，並推動船舶分流加油機制，區分大船（CT3以上）在港區外側、小船（CT2以下）在漁港區內進行作業。

