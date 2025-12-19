澎湖縣望安鄉長許賢德涉收賄280萬元 監察院通過彈劾移送懲戒法院審理

澎湖縣望安鄉鄉長許賢德，涉利用職權收受清潔隊員人事案賄賂達280萬元，並詐領公款19萬7,740元，挪為私人小金庫，嚴重敗壞官箴，監察院通過蔡崇義、王美玉、鴻義章委員所提彈劾案。（圖／報系資料庫）

監察院今（19）日發新聞稿表示，澎湖縣望安鄉鄉長許賢德，利用職務上對所屬清潔隊員具人事進用及核定之權限，對4起清潔隊員之人事案收受賄賂，金額合計達新臺幣280萬元，嚴重敗壞官箴。其違法失職事證明確，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽。監察院於114年12月9日審查通過監察委員蔡崇義、王美玉、鴻義章提案，全案移送懲戒法院審理。

監院指出，澎湖縣望安鄉鄉長許賢德，於擔任第20屆及第22屆鄉長期間，利用職務上對所屬清潔隊員具人事進用及核定之權限，對4起清潔隊員之人事案收受賄賂，金額合計達新臺幣280萬元（期約收賄更達360萬元），嚴重敗壞官箴。復透過望安鄉公所下屬，假借辦理國軍睦鄰經費補助款項下之公益支出活動名義，虛報、浮報採購價額，詐領公款共計19萬7,740元，據以清償其私人債務，或以寄款方式成為私人小金庫等，其違法失職事證明確，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽。監察院於114年12月9日審查通過監察委員蔡崇義、王美玉、鴻義章提案，全案移送懲戒法院審理。

廣告 廣告

監察院指出，本件（114年劾字第30號彈劾案）已於114年12月19日公告彈劾案文及其審查決定書。

彈劾案文指出：

一、被彈劾人藉職務之便，於清潔隊員人事案中收受賄賂，於其兩屆鄉長任期內，針對4件清潔隊員人事案，共計期約賄賂360萬元，實際收受賄賂280萬元。

二、被彈劾人假借公益活動名義，利用職務上機會詐取財物及購辦公用物品浮報價額數量，用於私人開銷及清償債務，合計詐取19萬7,740元。包括：以辦理「東吉村環保宣導活動」名義，詐取公益支出經費，詐得5萬5,000元；以辦理「東安村等7村」睦鄰宣導活動名義，要求商家配合，浮報公益活動支出經費，共詐得14萬2,740元。

三、被彈劾人身為望安鄉鄉長，本應廉潔自持，恪遵法令，竟未能禁絕貪念，利用其對清潔隊員之人事任用權，公然賣官鬻爵，索取並收受賄賂，視公務員人事進用之公平性與廉潔性為無物；復利用其職務上辦理國防部睦鄰補助款計畫之機會，非但未思將經費用於地方公益，竟視公款如私囊，先以「假活動、真廟會」之方式，詐領活動經費，供其私人餐敘、捐獻；更甚者，指示下屬勾結廠商，以浮報、虛報採購單據之方式，將公款挪為清償其私人酒帳、禮品等債務，並將浮報差額「寄款」於廠商，形同設置私人小金庫，其貪瀆舞弊，顯有違失。

四、核被彈劾人所為除涉犯貪污治罪條例及刑法等罪嫌外，已違反公務員服務法第1條、第6條及第7條等相關規定，違失事證明確，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，顯有依公務員懲戒法予以懲戒之必要，爰依法提案彈劾，並移送懲戒法院審理。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

第一次出軌在婚禮後一小時！女子揭丈夫13次偷吃紀錄 「我有證據」選擇離婚

公司交換禮物預算千元！她抽中70包衛生紙超崩潰 網：其實很實用

UNIQLO娃衣社群爆紅一票人瘋求購買連結 官方急發公告：台灣沒販售