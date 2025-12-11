澎湖縣消防局與澎湖醫院簽署MOU 守護消防健康再升級

wm20251210205627279477

（觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】 澎湖縣政府消防局與衛生福利部澎湖醫院於12月10日舉辦「消防人員健康管理合作備忘錄（MOU）簽署儀式」，由消防局許文光局長與澎湖醫院匡勝捷院長共同代表簽署。透過本次健康管理合作備忘錄的締結，雙方建立長期且制度化的健康管理合作模式，強化消防人員健康促進與職安防護。本次簽署儀式由消防局消防工作安全衛生防護小組、各業務科室及大、分隊代表及中臺科技大學LPMO團隊共同出席見證，充分展現推動消防職安與健康管理上的決心。

澎湖縣政府消防局指出，此次簽署「消防人員健康管理合作備忘錄（MOU）」涵蓋五大合作範疇，包括健康檢查、心理衛生、健康促進、教育訓練及研究分析。依據備忘錄合作內容，澎湖醫院協助提供消防人員衛生教育、特定項目及臨時性健康檢查、心理衛生諮詢及肌肉骨骼物理治療等健康措施，防範消防人員在執行救災救護勤務時所可能面臨的職業災害風險。另消防局提供院方消防人員健康檢查相關資訊，包括救災經歷、危險因子暴露情形、特殊傳染病接觸紀錄，以及在重大事故、複合型災害或大量傷病患應變等勤務中可能造成之身心壓力與創傷後壓力症候群（PTSD）等高風險勤務資料，協助辦理健康管理行政作業。消防局與澎湖醫院的健康資源整合，大幅強化消防人員於高風險勤務中的健康保全與工作安全，建立更完善的在地消防健康管理支持系統

消防局長許文光表示，合作備忘錄(MOU)的簽署，使消防人員的健康檢查與管理機制制度化，深化消防機關與醫療機構的協作關係，建構專屬於澎湖縣消防局整合式健康管理網絡。(圖/澎湖縣消防局提供)

消防局許局長文光表示，今年為本縣消防人員工作安全與衛生管理的「職安元年」，特別感謝衛生福利部澎湖醫院長期提供健康檢查與各項健康促進服務，協助消防同仁健康管理及預防職業傷害。澎湖醫院匡院長勝捷分享，院方近年醫療設備更新及專業醫療技術引進成果，致力提供更高品質的醫療照護，如本局於健康管理上有任何需求，院方願意提供更完善制度及專業諮詢支持。

「消防人員健康管理合作備忘錄（MOU）」涵蓋五大合作範疇，包括健康檢查、心理衛生、健康促進、教育訓練及研究分析。(圖/澎湖縣消防局提供)

透過本次與澎湖醫院健康管理合作備忘錄（MOU）簽署，使消防人員的健康檢查與管理機制制度化，深化消防機關與醫療機構的協作關係，建構專屬於澎湖縣消防局整合式健康管理網絡。感謝澎湖醫院對消防人員健康與安全的持續支持，期盼雙方攜手打造更健康、更安全的消防工作環境，及守護地方民眾提供堅實的後盾。

