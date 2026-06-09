澎湖縣發放端節敬老禮金 為長輩送上祝福與關懷

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澎湖縣發放端節敬老禮金（圖／澎湖縣政府提供）





澎湖縣政府今年端午節將發放22,165份敬老禮金，總計金額達1億1,082萬5,000元。為確保發放作業順利，副縣長林皆興及議長陳毓仁9日上午專程前往縣警察局禮堂，關心敬老禮金點鈔發放事宜，期望能在佳節前夕為地方長輩送上最誠摯的祝福與關懷。

林皆興強調，這項福利措施是陳光復縣長的重要德政。縣府每年編列預算，於春節、端午及重陽三節發放敬老禮金，每名長者每年共可領取1萬5,000元。他特別感謝議會在預算上的鼎力支持，讓這項溫暖的福利政策能持續造福地方。

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林皆興表示，縣府的核心目標是全方位照顧澎湖的長輩，希望所有長者都能「住得健康、活得有尊嚴」，並在澎湖這片土地上感受到滿滿的幸福感。他進一步指出，透過完善的長者福利與照顧政策，不僅能讓長輩們安心安養，也能實質減輕晚輩的奉養負擔，讓年輕一代無後顧之憂、安心打拼，共同打造澎湖成為高齡友善的幸福城市。

陳毓仁表示，因為有長者們過去辛勤的打拼與奉獻，才為澎湖的現代發展奠定了良好的基礎，讓後輩能在此安居樂業。端午敬老禮金，代表著縣府與議會的一點小小微薄心意，感謝長者們過去的辛勞，期盼長輩們能自由運用這筆現金，讓生活過得更舒適。也希望當這些敬老禮金在澎湖本地市場流通時，發揮消費效應，有效帶動澎湖整體的經濟發展與商業活絡。

縣府社會處表示，凡於112年6月19日前設籍澎湖縣且持續設籍至今，年滿65歲以上長者（民國50年6月19日前出生者），即符合發放資格，每人可領取新臺幣5,000元整。

115年起敬老平安禮金採現金及匯款雙軌方式辦理，現金部分，由各村（里）長及村（里）幹事協助發放；此次有5,361位長者選擇匯款，縣府將於發放次日起三日內匯入指定帳戶；發放期間至8月7日止，未能於期間完成領取者，得於115年8月10日至8月14日期間辦理補發。

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