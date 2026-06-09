澎湖縣發放端節敬老禮金 為長輩送上祝福與關懷
澎湖縣政府今年端午節將發放22,165份敬老禮金，總計金額達1億1,082萬5,000元。為確保發放作業順利，副縣長林皆興及議長陳毓仁9日上午專程前往縣警察局禮堂，關心敬老禮金點鈔發放事宜，期望能在佳節前夕為地方長輩送上最誠摯的祝福與關懷。
林皆興強調，這項福利措施是陳光復縣長的重要德政。縣府每年編列預算，於春節、端午及重陽三節發放敬老禮金，每名長者每年共可領取1萬5,000元。他特別感謝議會在預算上的鼎力支持，讓這項溫暖的福利政策能持續造福地方。
林皆興表示，縣府的核心目標是全方位照顧澎湖的長輩，希望所有長者都能「住得健康、活得有尊嚴」，並在澎湖這片土地上感受到滿滿的幸福感。他進一步指出，透過完善的長者福利與照顧政策，不僅能讓長輩們安心安養，也能實質減輕晚輩的奉養負擔，讓年輕一代無後顧之憂、安心打拼，共同打造澎湖成為高齡友善的幸福城市。
陳毓仁表示，因為有長者們過去辛勤的打拼與奉獻，才為澎湖的現代發展奠定了良好的基礎，讓後輩能在此安居樂業。端午敬老禮金，代表著縣府與議會的一點小小微薄心意，感謝長者們過去的辛勞，期盼長輩們能自由運用這筆現金，讓生活過得更舒適。也希望當這些敬老禮金在澎湖本地市場流通時，發揮消費效應，有效帶動澎湖整體的經濟發展與商業活絡。
縣府社會處表示，凡於112年6月19日前設籍澎湖縣且持續設籍至今，年滿65歲以上長者（民國50年6月19日前出生者），即符合發放資格，每人可領取新臺幣5,000元整。
115年起敬老平安禮金採現金及匯款雙軌方式辦理，現金部分，由各村（里）長及村（里）幹事協助發放；此次有5,361位長者選擇匯款，縣府將於發放次日起三日內匯入指定帳戶；發放期間至8月7日止，未能於期間完成領取者，得於115年8月10日至8月14日期間辦理補發。
更多新聞推薦
其他人也在看
本土女星移居美國近況曝！帶兒開會遭疑「工作不用腦」 不忍反擊了
女星林可彤是模特兒出身，也參與過多部電視劇演出，吸引不少粉絲喜愛，而林可彤去年（2025）跟著家人移居美國生活，近日回台探親才表示台灣更幸福，沒想到昨（9日）又分享帶著兒子去開會慘被吐槽「工作不用腦」的荒謬情況。蔡佩伶報導
伊朗南部荷姆茲海峽驚傳爆炸 美軍證實發動防禦性空襲
伊朗南部靠近荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）地區於週四凌晨傳出多起爆炸。美國中央司令部（US Central Command）證實，美軍已針對伊朗境內目標發動「防禦性打擊」，以回應伊朗持續且無理的侵略行為。
吳崑玉預言「鄭麗文六成機率2028選總統」！黃暐瀚聽完嚇到了
繼4月赴北京與中共領導人習近平會面，國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，在僑宴演講時談及，回到台灣要開始年底選舉的全面佈局、必須在2028年贏回政權等，被外界認為是未來參選總統的起手式。政治評論員吳崑玉在政論節目中預言，「鄭麗文六成機率選2028」，一翻話讓黃暐瀚也嚇了一跳。
黃仁勳訪韓過後！釋影片感性告白喊「台灣就像家一樣」 點名5家台廠
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）掀起旋風，會見台灣供應鏈，並宣布多項合作計畫；黃仁勳離台後轉往韓國，與SK海力士、SK Telecom、Naver、現代汽車、LG、斗山等企業互動。輝達釋出最新影片，黃仁勳告白台灣「台灣一直以來就像家一樣。」還特別呈現5家台灣核心大廠相聚的畫面。
快刷存摺！今這1類人入帳4.2萬「5年內沒申請充公」 還有17筆錢連發
勞動部勞工保險局今（11）日發放國民年金保險生育給付，且今年投保金額調高，符合資格的女性保險人，可領取4萬2206元，生產後5年內若沒提出申請，則將全數充公。另外，還有18筆津貼一路發到月底，符合資格者記得刷存摺確認。
楊金龍喊房市管制就到這裡，不加碼還會鬆綁？營建股逾10檔先漲停！新青安2.0婚育宅能貸1500萬？月底定案
央行總裁楊金龍周三(6/10)到立院備詢，對於立委關心當今股市熱絡、房市冷清，關心6/18登場的第二季央行理監事會議的「選擇性信用管制措施」走向。 楊金龍答詢時回應：「選擇性信用管制到目前為止，事實上是『就到這裡』」。 這番「金龍鼓勵」在台股周三震盪之際，營建類股逆勢走強，包括京城（2524）、聯上發（2537）、永信建（5508）、冠德（2520）、海悅（2348）、國建（2501）等個股盤中漲停，類股整體漲幅逾4%，成為盤面資金焦點。 對於立委詢問將在7月底屆期的「新青安」方案後續，以及是否可能考慮對婚育家庭貸款額度上限，從1000萬提升到1200萬或1500萬？ 財政部長莊翠雲答詢時透露提升額度上限「或許是可以考慮的方向」，並表示新青安屆期後後續如何執行，財政部仍在聽取各界意見，同時與各部會討論，並預期在6月底前提出完整方案，向各界說明。
通膨與美伊緊張夾擊！道瓊暴跌逾950點、費半重挫3.5%
市場震盪主要受到最新通膨數據及美伊衝突發展影響。美國勞工統計局公布，5月消費者物價指數（CPI）年增率達4.2％，創下近三年來新高，雖然符合市場預期，但仍顯示通膨壓力持續存在。月增率則為0.5％，同樣符合市場原先預估。至於聯準會更重視的核心通膨數據方面，5月核心CPI...
世足》12碼規則是什麼？從歷史背景與爭議一次看懂
4年一度的足壇盛事世界盃來臨，全球掀起足球熱，即使是台灣大地，熱度亦持續上升。如果讀者本身對足球認識不深，又經常聽到人家說「射12碼」，不妨先看看本文。
美CPI飆3年新高！美股4大指數全收黑 道瓊重摔953點、台積電ADR跌4.4％
受美國與伊朗緊張關係升溫，加上美國勞工部公布最新經濟數據，5月消費者物價指數（CPI）月增0.5％，略低於4月的0.6%，而5月CPI年增率4.2％，創下自2023年4月以來最大增幅。美股週三（10日）四大指數全收黑，道瓊工業指數大跌953點、那斯達克指數下跌超過500點。
外資狂砍逾萬張！國家隊砸5億買超「這檔紡織股」
美國AI股拋售潮再現，拖累台股昨（10）日重挫1478.90點，以43225.54點作收，創下史上第六大收盤跌點，成交值也爆出1兆3240億元的巨量。土洋對作持續上演，多檔慘遭外資狂賣個股成為國家隊買盤重心，當中紡織股遠東新（1420）成為八大官股買超第一名，張數與金額分別達到2萬290張和5億6403萬597元。
黃山料有料嗎？多米多羅狂吐槽「每本書都有1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
軍公教溢扣退休金少退2年 陳昭姿批扭曲法律：民進黨不想幹就自行解釋？
立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案，但退多少溢扣退休金卻成為焦點。民眾黨立委陳昭姿於臉書發文指出，銓敘部8、9日陸續發出公文，只願意補發2025年12月28至2026年7月31日差額，自行扭曲法律，不願補發2024年與2025年溢扣的退休金差額。銓敘部可以這樣扭曲法律嗎？民進黨可以想幹就幹，不想幹就自行解釋？有多少人直接享受經濟成長紅利？陳昭姿：......
大正町條通商圈抽獎遭質疑黑箱 理事長:皆按規定辦理
生活中心／綜合報導台北市近年來積極推商圈行銷，但有商圈辦活動卻惹出爭議！中山區大正町條通商圈4月份舉辦春日尋味活動，推消費滿額集章，集滿3個就可抽獎，集滿九個章能抽更大獎。但卻爆出16個中獎，卻有八個連號。有參加者不滿花錢消費集章，質疑抽獎作業搞黑箱，但商圈協會解釋，一切按照規定，沒有舞弊行為。
Google砸800億美元拚AI！外媒點名「這4檔最大贏家」躺著賺 台積電上榜
據投資媒體《The Motley Fool》報導指出，Google母公司Alphabet已獲得巴菲特旗下波克夏公司100億美元的投資，更宣布將透過股權融資籌集800億美元，衝刺AI設備，全球半導體供應鏈將有「4家企業」被認為最有機會受惠，「護國神山」台積電也入列。
賴總統證實了！綠營25年沒拿過「這縣市」首長大位 準備派1猛將強攻
即時中心／高睿鴻報導相較於國民黨早已拍板，要派立委徐欣瑩角逐年底新竹縣長選舉，民進黨則是進度相對緩慢；雖然早早就流傳，無論是黨高層或當地基層，都希望讓年僅46歲、形象清新的竹北市長鄭朝方掛帥，但本人一直意願不明、甚至推辭，讓綠營非常焦急且頭疼。但昨（9）天傳出好消息，鄭本人終於鬆口表態願參選，總統賴清德今（10）日證實此事的同時，更大讚他過去在竹北市，展現非常卓越的治理能力，因此希望竹縣鄉親能大力挺他。
外資單週倒貨672億 它好慘遭倒貨28萬張居冠！
根據臺灣證券交易所統計，上週（115/6/1~115/6/5）外資在集中市場總買進金額為26,875.02億元，總賣出金額為27,547.61億元，賣超為672.59億元，另統計自115年年初至6月5日止，外資總買進金額為34兆7,893.17億元，總賣出金額為35兆2,059.34億元，累計賣超為4,166.17億元。外資總持有股票市值為72兆2,545.21億元新臺幣，占全體上市股票市值的49.14%，較5月29日的72兆2,809.10億元新臺幣，減少263.89億元。
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
AI五層蛋糕戰略噴發！5檔小兵站制高點 晶片到應用全包辦
黃仁勳揭示機器人時代來臨，台廠供應鏈憑藉強大系統整合實力，在「五層蛋糕」架構中精準卡位。和椿成功轉型AI機器人整合方案，聖暉與朋億受惠於先進封裝與機電整合需求，營收創下新高；銳澤積極佈局海外氣體供應系統，麗清則跨足機器人關節控制模組。台廠各路尖兵在半導體與具身智慧革命中展現卓越技術，帶動營運爆發式成長，成功搶占未來十年AI產業制高點。
川普強硬警告伊朗！若無和平協議將發動猛烈攻擊
美國總統川普週三對伊朗發出嚴厲警告，表示若雙方無法達成和平協議，美軍將發動「非常猛烈」的攻擊。隨著中東緊張局勢再度升溫，雙方在荷姆茲海峽周邊交火不斷，國際油價也隨之飆升至每桶94美元。