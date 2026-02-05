澎湖縣白沙鄉某回收場發生火災

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】澎湖縣政府消防局於2月5日05時45分接獲民眾報案，指稱白沙鄉岐頭村51之5號某資源回收場起火燃燒，現場黑煙密布，請求派員前往搶救。

消防局獲報後，立即出動第二大隊及白沙分隊，派遣13車、61車、271車等3輛消防車、共6名人員趕赴現場，由大隊長呂文傑擔任指揮官，另同步通報警察局派員警戒及自來水公司澎湖營運所協助水源加壓，並通知白沙鄉公所及環保局派員到場協處。為防止火勢擴大延燒，消防局隨後加派馬公分隊61車、澎南分隊61車及湖西分隊11車等3車5人到場支援。

廣告 廣告

現場主要燃燒物為塑膠類廢棄物，目前燃燒面積初估約2,000平方公尺，並造成挖土機1部燒毀，所幸未造成人員傷亡。由於現場堆置大量廢棄物，已協請白沙鄉公所支援挖土機1部協助挖掘，以加速滅火作業，白沙鄉長宋萬富亦親自到場關心災情。

目前火勢已大致趨緩，惟因大量塑膠類廢棄物燃燒，致現場黑煙密布，消防局勤務人員仍持續搶救中。（照片記者葉佳盈翻拍）