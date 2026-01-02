澎湖縣衛生局即日起至2月28日 擴大新冠疫苗接種對象

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節連續假期將屆！又到了人潮移動旺季，尤其離島澎湖台灣南北串聯，更容易爆發流行病疫情。澎湖縣政府衛生局自即日起至2月28日止，新冠疫苗擴大接種對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，衛生局長陳淑娟呼籲符合資格的民眾把握機會儘速完成接種，

因應秋冬呼吸道傳染病流行風險，為提升社區整體防護力，接種新冠疫苗可以降低感染新冠併發重症及死亡風險。衛生局長陳淑娟提醒，現在正逢跨年活動、尾牙聚餐的高峰，呼吸道疾病傳播風險也逐漸上升，接種疫苗是預防傳染病重症最有效的方法，民眾可趁著此次難得擴大對象的機會，至合約院所評估施打，儘早獲得保護力，保障自身的健康。

疫苗注射後，身體需要時間來產生保護性抗體，通常接種後約2週後才會開始產生保護力，為了聚會及春節團聚時能有足夠的防護力符合資格的民眾更應該儘速前往接種疫苗，共同守護自己及家人的健康。

衛生局也叮嚀除接種疫苗外，民眾仍應落實勤洗手、注意咳嗽禮節、出現不適症狀應配戴口罩並儘速就醫等防疫措施，共同守護社區健康。民眾可透過衛生局官網查詢澎湖縣合約院所聯繫方式或洽詢各地衛生所。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或國內免付費防疫專線1922洽詢。

