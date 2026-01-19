澎湖縣調查站主任李應泉拜會 陳光復期盼攜手守護地方安定

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復今(19日)會見法務部調查局澎湖縣調查站主任李應泉，雙方就治安維護與選風端正等議題交換意見。陳光復表示，期盼縣府與調查站持續維持密切、良好的合作關係，攜手守護澎湖的社會安定。

陳光復指出，澎湖縣調查站長期以來在防制詐騙、打擊走私、查緝貪瀆與毒品犯罪等面向投入大量心力，對穩定地方治安貢獻良多，澎湖縣政府深表感謝。年底選舉在即，賄選防制與選風維護至關重要，期盼調查站持續發揮專業，端正選風，確保選舉能公平、公正舉行。

李應泉表示，澎湖縣調查站與地方政府是重要的夥伴關係，只要澎湖縣政府有需要協助之處，調查站都會全力配合，共同為澎湖打造更安全、安心的生活環境。

李應泉原任新北市調查處重新調查站主任，曾歷任國家安全維護處國安維護科科長、新北市調查處新店調查站副主任，以及法務部調查局嘉義市調查站副主任，行政歷練完整、實務經驗豐富，並於今年1月16日接任澎湖縣調查站主任。

