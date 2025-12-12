澎湖縣警察局公開表揚多起成功攔阻詐騙案件

澎湖縣政府警察局於本（十二）月局務會報中，表揚多名成功攔阻詐騙的基層同仁，成功守住民眾合計逾六八七萬元財產，深獲肯定。

馬公分局啟明派出所所長顏金泉與警員歐展翔日前接獲臺灣銀行通報疑似詐騙後，迅速到場發現一名年約七十歲劉姓老翁以購屋為由試圖提領三十萬元，但對細節避重就輕，又拒絕提供證明。經員警予以耐心勸說、說明詐騙手法後，成功打消其念頭，順利攔阻三十萬元詐騙款項。

馬公分局光明派出所警員王紹芸亦接獲第一銀行通報到場，發現劉姓女子提領巨款時說詞反覆，無契約可證，更拒絕家屬查證。王員分析典型詐騙模式並持續勸說，成功阻止其提領三五○萬元，避免重大財產損失。

廣告 廣告

光明派出所警員陳文宗等三員在獲報有民眾誤信「穩賺不賠」網路投資詐騙、依指示以 ibon 寄出二百萬元後，立即展開追查並趕往龍門尖山碼頭，在包裹登船前成功攔回全數款項，讓被害人感激不已。

白沙分局西嶼分駐所所長李俊彥與警員陳怡仁獲漁會通報後，發現民眾欲解約五十七萬元定存並匯款給網友投資房地產。經耐心說明常見詐騙手法與風險，民眾驚覺受騙，立即停止匯款，成功守住其血汗錢。

澎湖縣警察局局長林温柔表示，詐騙手法不斷翻新，以各種方式誘使民眾匯款，呼籲民眾只要涉及匯款、面交、投資群組，即應提高警覺，並可隨時撥打警政署「165」反詐騙專線求證，共同守護財產安全。林局長表示，此次受表揚的同仁均展現高度警覺、積極作為與良好服務態度，成功守住民眾辛苦積蓄，足為全體員警表率。