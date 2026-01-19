澎湖縣警局長林温柔榮調台南 陳光復頒贈金牌與榮譽縣民證祝福

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局長林温柔榮調台南市政府警察局督察長，縣長陳光復今(19)日代表縣府頒贈金牌以及榮譽縣民證，感謝林局長任內對澎湖治安與警政工作的卓越貢獻，並祝福林局長新職一帆風順、持續大展長才。

陳光復表示，林温柔局長如同聖經中所詮釋的「溫柔」，是力量和勇氣的展現，他待人親切、領導有方，服務澎湖1年期間，率領全體員警全力投入治安與交通秩序維護工作，建立聯合防詐、識詐機制，強化整體防詐網絡，並積極宣導打詐儀表板，有效防制詐騙及詐欺犯罪；同時也加強取締毒品販賣吸食，守護縣民生命財產安全。

此外，林局長亦積極推動為民服務，經常深入社區與地方互動，傾聽民意、回應需求，深獲鄉親肯定；並時常前往各離島派出所關懷基層員警的工作與生活狀況，適時給予支持與協助。

林温柔局長畢業於中央警察大學公共安全學系58期，歷任澎湖縣政府警察局長、內政部警政署保安組組長、基隆港務警察總隊總隊長，以及新莊、海山與樹林分局長等重要職務，警政資歷完整、表現深獲肯定。縣府誠摯祝福林局長未來在新職上持續發揮專業，為警政工作再創佳績。新任澎湖縣政府警察局長林樹國，由警政署資訊室主任調任，中央警官學交通學系53期、國立交通大學資訊管理研究所博士，明(20)日抵澎履新。

