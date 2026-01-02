澎湖縣議政大樓殘障停車格遭長期佔用 民眾不滿投訴

澎湖縣議會有在停車格前張貼告示，提醒民眾為洽公使用停車位。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於澎湖馬公市精華地段文化路的議政大樓，由於鄰近車位一位難求，特別設置殘障停車格，方便殘障人士前往洽公，但卻長期被鄰近住戶私家車佔用，經民眾向1999檢舉，卻因為私人土地，澎湖縣政府警察局無法介入。澎湖縣議會表示，將會加強管理。

民眾表示，這台車經常佔用文化路旁邊的議政研究大樓附設的殘障車輛停車格，反而讓附近要洽公的殘障人士無法停車，這是研究中心附設的停車格，警察也管不了，跟1999反映，接線人員表示那是議政研究中心的停車格，不是道路的停車格，所以警察機關無法可管，這樣子霸佔殘障停車位其心可議！

針對議政大樓殘障停車位長期遭不明人士佔用，澎湖縣議會表示，議員在地下停車場都有停車位，設置殘障停車格，是方便民眾洽公，現場有設置告示，提醒民眾不要任意佔用，但該車都是夜間管理人員下班後停放，將會加強管理，避免讓殘障人士洽公無處可停。

