澎湖縣議會前議長劉陳昭玲收錢賣官 二審從輕改判七年半

圖澎湖縣議會前議長劉陳昭玲收錢賣官，被高雄高分院改判七年半。（資料照）

澎湖縣議會前議長劉陳昭玲和機要秘書陳淑美，被控收錢安插人事，澎湖地院依不違背職務收受賄賂罪，重判劉陳昭玲十年二月，陳淑美則判刑三年十月，但兩人不服上訴。高雄高分院十五日上午宣判，從輕改判劉陳昭玲七年半，陳淑美兩年八月。仍可上訴。

國民黨籍議員劉陳昭玲，縱橫澎湖政壇四十多年，是台灣首位「六連霸」議長，澎湖地檢署偵辦期間連續兩次聲押劉陳昭玲獲准，羈押長達四個月，她被澎湖地檢署起訴，移審後以一千萬元交保，劉陳昭玲回到議會後，隨即請辭議長，當時為澎湖政壇投下震撼彈。

檢廉偵辦劉陳昭玲在議長任內，插手的人事，共分六案調查，分別為車船處預算案、車船處人事案、文光國小人事案、消防局人事案、衛生局人事案。

檢調並查，劉陳昭玲受選民所託完成人事案後，即以賣包包、送禮、捐獻廟宇等明義，向「買官者」索賄。合計從二0一七年至二0二一年為止，共收賄一百七十六萬餘元，澎湖地院審理期間，劉陳昭玲、秘書陳淑美均認罪，且劉陳昭玲均繳回犯罪所得。

一一三年八月十四日澎湖地院審結，認為劉陳昭玲、陳淑美嚴重敗壞官箴，腐蝕國民對於公務廉潔性信賴，依不違背職務收賄罪共六罪，各判劉陳昭玲十年二個月，褫奪公權六年，陳淑美有期徒刑三年十個月，褫奪公權三年。

但劉陳昭玲和陳淑美不服判決提上訴，一一五年一月十五日上午九時三十分高雄高分院宣判，從輕改判劉陳昭玲七年六月，另陳淑美兩年八月。