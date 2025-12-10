澎湖縣議會定期會落幕 115年度預算遭刪除逾億

澎湖縣議會定期會10日告一段落，澎縣府近億規畫設計費等遭刪。（澎湖縣議會提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣議會定期會今（10）日落幕，澎湖縣政府編列115年預算歲出達到歷年最高，高達138億餘元，但澎湖縣議會也刪除破億的「規畫設計」、「促參」、「都市計畫」等經費，至於4800萬元因應115年旅遊旺季專案加班機服務鄉親需求票務委託費一案，則全數凍結。

澎湖縣議會表示，有關4800萬元票務委託費全數凍結案，只要縣府自辦不委託旅行社、緊急機位放寬為雙數，以符實際需要，並將台中、嘉義、台南航班納入，訂位機制透明化，緊急機位保留至起飛前1-2小時、以及爭取充足航班等，重新研擬計畫送議會同意後解凍。

至於，115年度，縣府編列的「規畫設計」、「促參」、「都市計畫」等經費幾近破億，其中先期規畫、規畫調查、可行性評估類的預算小從數十萬，大到1800萬都有。

像財政處的促參可行性評估及先期規畫1800萬、都更可行性評估及先期規畫招商1200萬；建設處的擴大都市計劃可行性評估及先期規畫1250萬、第三漁港等的都更招商先期規畫840萬等，因這四案總預算高達5290萬，都是縣府過去沒編、115年新增的預算，四個案子就已經是過去先期規畫、促參作業的數倍，甚至還首次編列了促參出國參訪經費300萬元，則全數刪減。

議會指出，這些預算若是個案開發所需，過去促參前置作業經費幾乎都是向中央促參司申請，以減輕縣庫負擔。因此必須釐清，先期規畫、可行性評估需不需要花費這麼多預算？只要對鄉親有益、對澎湖有利的預算案，所有議員必定會與縣府充分討論後，給予支持。但對於浮列的預算，甚至於編列金額龐大又目的不明的預算，議會基於代表縣民監督的職能，絕不能在不清不楚下就通過這些鉅額預算。

議長陳毓仁說，議會希望縣府能夠審慎斟酌，尤其是土地的利用，都更適不適合澎湖？是不是應該先把現有的都更解決好，增加大家的信心，再循序漸進？促參在什麼地方？民間投資什麼？都有必要讓鄉親了解及支持後再進行。

此外，衛生局長特支費及望安衛生所主任因公聯繫費凍結的部分，請衛生局就今年度望安及七美超過四十分鐘的後送案件，詳細說明自草擬到完成後送所有環節所需時間，並提出檢討改善方案，經本會同意後解凍。

工策會績效獎金及總幹事年終獎金本會決議凍結，則請工策會日後在辦理招商等業務著有實績後，提交本會同意後解凍。

