澎湖縣議會第20屆第19次臨時會於今日開議 議長語重心長提醒縣府 勿重蹈覆轍並共同面對重要課題 - https://www.watchmedia01.com

澎湖縣議會會第20屆第19次臨時會，今日正式開議，自2月2日起至2月6日止，為期五天，議長陳毓仁開議致詞，除了感謝議員同仁出席及縣府團隊列席外，也語重心長邀請縣府團隊要記取過去錯誤經驗，勿再重蹈覆測，共同面對縣政的重要課題。

澎湖是一座有人情、有溫度的島嶼，但我們也深知，生活大不易，無論是交通、醫療、基礎設施改善，或是物價、就業選擇等等，都是鄉親每天真實面對的問題，也是議會與縣府不能迴避的責任。

115年縣府預算，除了歷行性、延續性的經費外，在基礎設施部分，山水漁港規劃、漁港疏浚維護及修建、馬公第二漁港遊艇泊區新建及加油碼頭改善、補助鄉市公所道路修復等，增列約2億元預算，湖西中西及西溪活動中心各補助1千餘萬元。

在觀光文化部分，花火節和冬季軍事主題活動增加2千萬、文化局化石館-澎湖水道考古博物館實境體驗2300萬、無形文化乞龜民俗推廣300萬。

在醫療照顧救護部分，案山公共托嬰中心新增2642萬，補助鄉親接種帶狀皰疹疫苗1857萬、凍卵補助265萬、補助三軍強化高壓氧照護量能165萬，補強消防設備增置的無人機、採證器275萬等。

以上列舉都是本會十分重視，經常反映而通過的預算。在討論及審議期間，本會議員對於各鄉市、村里社區的意見，充份反映給縣府團隊，希望在陳縣長的領導下，各位主管珍惜預算，以品質和效率拿出貼近民意、務實為民服務的貢獻。

馬年將至，將有許多旅外鄉親回鄉，讓我們一起展開最溫暖的雙臂，歡迎返鄉的遊子回來團圓。

元宵更是本縣比美北天燈、南蜂炮、東寒單的重要無形文化節慶，緊接著還有花火節。這些活動，今年都增加了經費。

民主社會原本就應該尊重多元的聲音，取其最大值，對於預算本會向來只有一個原則，就是怎樣對澎湖更好。

像是花火節的建議，我們有許多討論，縣府增加1800萬預算，旅遊處有信心，本會期待今年能擦出最亮麗的火花，但百般不願回顧，也要提醒務必切記去年花火節之痛，勿再重蹈覆轍。

每到歲末年終，又是我們回顧過去、自省之際，願我們不負本心、無負選民託付，誠懇、謙卑為澎湖奉獻，讓鄉親安居樂業、澎湖永續發展，全力以赴。議會與縣府的立場或許不同，但目標一致，凝聚共識，才能讓縣政推動更穩健、更有溫度。

最後議長陳毓仁祝福本次臨時會會務進行圓滿順利，也祝各位議員、縣府同仁身體健康、事事順心，預祝鄉親新春愉快、龍馬精神。