澎湖縣議會第20屆第6次定期會 陳光復縣長施政報告

▲第20屆第6次定期會開議，陳光復縣長施政報告：攜手打造「全齡關懷、世代共好」的幸福澎湖。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】澎湖縣議會第20屆第6次定期會今（6）日上午正式開議，縣長陳光復率領縣府團隊向議會進行施政報告，並感謝議會長期以來對縣政的支持與監督。

陳光復表示，他上任近三年來，縣府團隊在醫療照護、長照育兒、教育文化、觀光產業、交通建設與環境永續等多項施政面向持續精進、創新，致力打造「全齡關懷、世代共好」的幸福澎湖。

陳光復指出，縣府推出5項澎湖限定公費疫苗（輪狀病毒、腸病毒、HPV、帶狀皰疹、肺炎鏈球菌），照顧從幼兒到長者的健康需求，並持續補助長者假牙、擴增銀髮健身俱樂部據點，提升長者生活品質。同時導入AI醫療技術，以遠距會診降低就醫不便，提升離島醫療可近性。

多項醫療建設亦穩健推動，包括馬公第三衛生所新建工程動工、第二衛生所第二醫療大樓獲核定規劃、三總澎湖分院放射腫瘤中心預計於116年啟用，協助癌症病患在地治療，減輕舟車勞頓。

在縣民照顧政策方面，縣府提高生育補助至「4688」，並推動凍卵補助、產後健康服務，每月提供3,000元的「家庭安全提升補助」。托育系統也同步升級，包含公共托嬰中心增設、定點臨托與2歲專班推動，並透過師資優化提升教保品質。另為讓學生專注學習、減輕家長負擔，縣府將助學金與交通圖書券補助延伸至研究所每學年1萬元，高中職學生每學期5,000元，落實教育平權。

陳光復表示，縣府推動湖西健保、擴大長照服務量能，並透過人力穩定計畫提升服務品質。鼎灣「享居社福長照園區」已邁入完工階段並招商營運，「樂齡綠生活園區」啟用後提供樂齡數位學習資源，「文學好室」與案山社宅工程亦持續推動，並配合中央300億租金補貼，減輕青年與弱勢居住壓力。

在觀光推廣上，2025澎湖國際海上花火節結合《花生漫畫》IP帶進觀光人潮；串聯超過200家業者推出「冬遊澎湖消費券」，促進淡季旅遊；同時規劃2026「超級龜龜」活動，結合36座廟宇深化文化觀光。

縣府也持續協助旅宿業者取得國際認證，推動SBIR、青年創業貸款、協助農漁產品牌「澎湖好農」、「澎湖優鮮」拓展通路，並組團參加國際食品展，提升在地產品能見度。

在招商引資方面，縣府推動縣有地活化、第一漁港休閒專用區BOT、重光休憩專用區前置招商、南海與民福路立體停車場、龍門智慧產業園區等計畫，帶動投資、促進地方發展。

交通建設方面，縣府新闢澎20線分流觀光車潮，推動北環道路紓解西衛壅塞，進行澎13改善與澎22道路拓寬工程，並提升碼頭岸接與無障礙設施。景觀方面，吉貝三心石滬觀景平台、後寮天堂路景觀廊帶及東衛水庫周邊營造持續進行，提供更多旅遊亮點。

面對少子化挑戰，縣府試辦小一新生每班25人以及大學區制，並持續改善校園設備與活動中心耐震補強。在運動場館提升方面，沙灘排球基地動工、滑板直排場審案中、縣立游泳池與棒球場改善同步啟動；全民運動館改為三館分設（兒童足球、桌球訓練、武術培訓）以提升運動供給與成效。

縣府積極推動文化古蹟修復，包括天后宮、澎湖廳憲兵隊、尖山顯濟殿、篤行十村、望安花宅等工程。化石館更新後重新開館，「潘氏澎湖鱷」與「布氏鯨」骨骼標本驚豔亮相。此外，縣府也與故宮攜手辦理「大航海時代的海上明珠」特展，強化文化觀光雙引擎。

陳光復指出，縣府推動海草培育、海藻養殖，深化藍碳治理，擴大廢棄蚵殼清運再利用，並規劃生物性碳酸鈣循環中心。啟動環保高效綠能循環經濟園區民間自提促參前置作業，加強掩埋場消防監測及分選去化，提升污水監測與除磷設備、推動污泥製成生物炭，評估土壤改良與固碳效益，落實循環經濟與淨零永續。

縣府提升警消健檢補助、增購裝備、辦理潛水與救生訓練，加強外勤安全。智慧警政全面推動電子巡簽、監錄器與車牌辨識系統擴充，並結合村里、宮廟、學校與金融機構等強化防詐宣導。另與中央氣象署合作推動寒害預警服務，也成功辦理「2025南方治理平台首長會議」，深化跨域合作。

陳光復表示，他上任時，縣府承擔高達17億元公債，秉持「開源節流、積極爭取」原則，並將地方稅收6億元全用於社會福利與民生政策，落實「取之於民、用之於民」的施政精神。三年內達成「零債務」目標，並獲中央肯定。面對財政收支劃分法修法議題，他呼籲中央正視離島財政困境，調整稅款分配方式，將地理條件與產業結構納入考量，確保城鄉均衡發展。

在《今周刊》「2025永續城市SDGs大調查」中，澎湖榮獲「最佳育兒友善城市獎」，肯定縣府團隊在面對少子化的議題上，從生育鼓勵、托育支持到教育扶助的亮眼成果。縣府也選定案山推動「室內共融空間」，持續打造「願生、能養」的友善育兒環境。

陳光復提到，114年全國運動會中，澎湖青年林昱堂、王柏崴於田徑、羽球項目奪金，展現本縣運動實力。為提升競技能量，縣府提出3座多功能運動場館方案，成功爭取行政院支持，持續完善本地訓練與培育環境，讓澎湖孩子能在家鄉安心逐夢。

陳光復強調，縣府將持續推進醫療、育兒、產業、交通、文化與永續建設，打造適居、宜業、樂遊的永續島嶼，期盼府會繼續攜手合作，共創「澎湖好政、幸福達陣」的新篇章。