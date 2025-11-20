澎湖縣議會總質詢移師湖西北寮會勘 強風狂襲、小巴陷入泥沼

澎湖縣議會縣政總質詢北寮之旅，小巴陷入泥地無法動彈。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會第20屆第6次定期會第16次會議，今(20)日縣政總質詢輪由議員許育愷登場，移師湖西北寮海岸線實勘，澎湖公共車船管理處出動小巴，支援搭載議員及官員前往現場，卻因產業道路由於連日東北季風風浪過大，導致泥濘不堪，讓小巴深陷泥沼之中不能動彈，在眾人協力之下才得以脫困。

今日澎湖縣議會總質詢，許育愷議員時間安排前往湖西北寮2處海岸線，查看海浪掏空地基情況，一早8時20分在澎湖縣政府廣場前集合，搭乘澎湖公共車船管理處支援小巴或自行開車前往澎湖北寮村保安宮廣場會合，再穿越環海產業道路抵達會勘地點。

廣告

當抵達第一個會勘地點時，搭載官員及議員的小巴，穿越狹窄的水泥產業道路，直接開上全是泥沙的高地停放，不料連日東北季風及颱風外圍環流影響，掀起的狂濤巨浪，讓高地泥沙過於泥濘，導致車輪深陷沙地動彈不得，但下車巡視官員及議員卻渾然不知，依舊進行會勘行程。

由於海邊風浪相當大，巡視官員、議員低頭彎腰躲避強風，還不時用手護住頭上鴨舌帽，模樣相當狼狽，但也深刻體會當地海岸線被巨浪侵蝕掏空的情形嚴重。當眾人返回集合點準備搭車之際，才發現小巴深陷泥沼之中，因部分人員趕著下一場會勘，因此另行搭乘便車離去，剩下人員則合力推車，還好是小巴，在眾人齊心努力之下終於脫困，結束一場海邊受困記。

澎湖海邊風浪有多大？巡視官員及議員都被迫彎腰低頭。(記者劉禹慶攝)

