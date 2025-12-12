澎湖縣長慰勞1999話務人員 致贈慰問金肯定第一線貼心服務

▲澎湖縣長陳光復今日前往1999縣民服務專線中心，向全體話務人員表達深切關懷與肯定，並致贈慰問金。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】澎湖縣長陳光復今（12）日前往1999縣民服務專線中心，向全體話務人員表達深切關懷與肯定，並致贈慰問金，感謝他們全年無休站在第一線，為縣民提供即時且貼心的服務。

陳光復表示，1999專線是縣府與民眾溝通的重要窗口，每日上午7時至晚間10時受理各項陳情與諮詢，平均每月接聽逾千通來電，服務範圍涵蓋縣府各局處業務。話務人員不僅需熟悉縣政資訊，更必須具備高度服務熱忱與抗壓能力，以因應各類緊急狀況、民眾情緒與突發問題。

陳光復指出，無論是反映路燈不亮、電纜垂落，或是諮詢縣政活動、社福措施等事項，1999話務人員始終在最前線耐心傾聽、及時派案，是縣府提升服務品質不可或缺的關鍵力量。

陳光復說，縣府將持續優化話務中心的工作環境與設備，並強化教育訓練，讓每位員工都能在更完善的制度下提供優質服務，盼縣府團隊能與話務中心共同努力，提升為民服務的效能與品質。