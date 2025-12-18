澎湖縣長率團隊台中取經 盧秀燕分享數位與智慧治理經驗

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕澎湖縣長陳光復18日率縣府團隊70人拜會台中市政府，由市長盧秀燕親自接待，此行雖為數位城市取經，兩人因分屬民進黨及國民黨，不同政黨首長會面引側目。盧秀燕除了大談《台中通》外，並大讚陳光復不管在民主政治或城市治理方面，有很多學習之處，希望有機會能跨海到澎湖。

盧秀燕表示，台中推動智慧治理以「數位力就是城市競爭力」為核心理念，透過系統整合、跨局處協作與AI等新興技術導入，讓市民享受安全、便利且高效的服務，也樂於分享，去年底在她和南投縣長許淑華的推動下，台中數位平台《台中通》已正式通南投，開啟許多中投數位服務。

盧秀燕指出，台中市除了在智慧治理上打造數位市民平台《台中通TCPASS》，提供2600項市政服務，包括7月上路的好孕專車線上服務，與正在舉辦的台中購物節，台中通就是提供民眾參與的數位平台，目前下載次數已超過300萬次，成為地方政府推動數位便民的重要典範。

《圖說》澎湖縣長陳光復率縣府團隊拜會台中市政府，由市長盧秀燕親自接待。

澎湖縣長陳光復表示，此行率領縣府團隊70人拜會台中市府，學習台中的數位發展，他肯定《台中通》獲得國際大獎，強調澎湖是觀光旅遊大縣，正推動「澎湖通」，整合交通並發行500元消費券促進觀光，期盼藉由此次交流參訪，作為澎湖後續推動智慧城市的重要借鏡。另包括與市府環保局談到烏賊車及空汙管制，以及警察局監測系統，都可以不用人力管理，期盼藉由此次交流參訪，作為澎湖後續推動智慧城市的重要借鏡。

盧秀燕也提到，澎湖縣觀光旅遊及生態環保發展傑出，陳縣長不管在民主政治或城市治理方面，有很多可學習之處，希望有機會能跨海到澎湖去。