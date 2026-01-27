澎湖縣長走訪6家社福機構 提前致贈春節禮金

澎湖縣長陳光復前往惠民醫院，致贈院民春節禮金。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節將近，澎湖縣長陳光復為關懷社福機構住民及院生，今(27)日在社會處長周柏雅陪同下前往四季常照、感恩養護、老人之家、樂朋家園、惠民護理及惠民啟智等6家社福機構慰訪，向住民、院生以及第一線照護教保員、社工、護理師等工作人員表達關懷之意，並致贈春節禮金，祝福大家新年平安、溫馨過節。

每年農曆春節前夕，澎湖縣政府都會前往社福機構，提前致贈春節禮金，並在慰訪過程中，陳光復逐一與住民、院生親切互動，噓寒問暖，關心其生活起居與身心狀況，並與工作人員交流，傾聽第一線照護人員的心聲。多位住民及院生看到縣長到訪，紛紛露出笑容，熱情揮手致意，表達感謝之情，場面洋溢著濃厚的年節氛圍。

廣告 廣告

陳光復表示，春節是閤家團聚的重要節日，對於居住在機構內的住民與院生而言，彼此朝夕相處、互相扶持，早已如同一家人，希望透過年節前的關懷與祝福，讓大家感受到社會的溫暖與支持。

陳光復指出，這6家社福機構肩負澎湖縣長者、身障者，以及成人失依者的養護輔導工作，照護服務相當辛勞，感謝所有工作人員的專業與付出，讓住民、院生能在安全、穩定且充滿關愛的環境中生活。澎湖縣政府未來也會持續整合資源，強化社會福利體系，守護需要照顧的民眾。

澎湖縣長陳光復，前往惠民啓智中心致贈院童春節禮金。(記者劉禹慶攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

霍諾德登頂101差點看不到！ 賈永婕親揭幕後：「1原因」想過取消

1至2月入冬最冷！ 氣象專家林得恩：最低溫才剛要開始

美國正式退出WHO 川普政府霸氣曝理由：世衛假裝台灣不存在！

台中萬和宮近50萬人安太歲 信眾為寵物貓、愛車點燈

