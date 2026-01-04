澎湖縣長選戰升溫 海洋志工陳盡川宣布參選挑戰藍綠

澎湖縣長選戰再添變數，長期致力於海洋保育的志工陳盡川，透過臉書正式宣布投入下屆縣長選舉。除了現任民進黨籍縣長陳光復力拚連任、無黨籍葉竹林捲土重來外，國民黨方面則呈現多人競爭態勢，目前尚未確定最終人選。

海洋志工陳盡川宣布參選澎湖縣長。（圖／陳盡川臉書）

陳盡川在澎湖地方上以「敢言」及「行動派」作風聞名，長期積極參與取締非法捕魚及維護海洋生態等公共議題。外界解讀，他此次參選是期望藉由選舉平台，進一步推廣其生態保育理念。陳盡川也在聲明中提出願景，強調若當選將致力於開創澎湖觀光的新局面。

選戰競爭激烈，現任民進黨籍縣長陳光復已表態爭取連任。此外，上屆以無黨籍身分參選失利的前馬公市長葉竹林，也已於去年11月底宣佈將再次投入選戰，預計將再度與陳光復正面交鋒。葉竹林當時強調，將會打一場乾淨、正向且進步的選戰，期許能讓澎湖發展更好。

澎湖縣長陳光復爭取連任。（圖／陳光復臉書）

國民黨陣營目前呈現群雄並起的局面，多人有意角逐縣長提名。目前浮出檯面的人選包括黨部主委暨前副議長陳雙全、現任議長陳毓仁、前副縣長許智富、湖西鄉長陳振中，以及前議員鄭清發等人，黨內競爭相當激烈，人選尚未定於一尊。

針對國民黨提名時程，國民黨祕書長李乾龍去年12月5日代表黨主席鄭麗文前往澎湖參與黨慶活動時曾公開說明。李乾龍當時指出，藍營的縣長參選代表，可望在今年初透過黨內機制，並結合民調與協調作業後正式產生，以整合戰力投入選戰。

