澎湖縣長選戰開跑 葉竹林首宣布參選

（中央社澎湖縣30日電）距離明年縣市長選舉還有一年時間，前馬公市長葉竹林今天率先宣布參選2026年澎湖縣長，並強調將盡一切可能團結在野力量，贏回澎湖。

前馬公市長葉竹林今天在200名支持鄉親力挺下，於馬公順成餐廳正式宣布參選明年澎湖縣長。他期盼鄉親給具備戰力的他再一次機會，讓澎湖重新出發，打造宜居永續的海島城市。

葉竹林表示，他以國民黨主席鄭麗文的談話作為開場，強調因為善念與正向，最壞的時代也能迎向最好的時代。他說，澎湖值得更好的發展，也值得更多投資，他將以「乾淨、正向、進步」的方式投入選戰，並團結所有願意合作的力量。

葉竹林也指出，澎湖近年來建設停滯、觀光及交通皆難有所突破，並點名當前中央政府施政不受民意肯定，認為政黨輪替是改善政治效率的重要契機，且在地方層級也必須整合在野力量，才能在2026年為澎湖創造新局。

率先宣布參選澎湖縣長的葉竹林、曾任已故立委陳癸淼助理、重光里長、澎湖縣議員及2屆馬公市長，2022年參選澎湖縣長失利。他今天以無黨籍身分參戰明年縣長選舉，並表示將盡一切可能團結所有在野力量，以爭取勝選。（編輯：黃世雅）1141130