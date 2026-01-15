澎湖縣長選戰 藍1月底前決定提名陳毓仁或洪棟霖

（中央社記者王承中台北15日電）國民黨今天進行澎湖縣長提名協調會，組發會主委李哲華表示，會中根據黨中央所做內參式民調進行討論，決議1月底前，就最具勝選機會的澎湖縣議長陳毓仁、澎湖縣政府參議洪棟霖進行第3次協調，從中決定人選。

面對11月底的澎湖縣長選戰，國民黨中央今天邀請有意參選的陳毓仁、洪棟霖，以及前澎湖縣黨部主委鄭清發等人進行協調。

李哲華會後受訪表示，今天進行澎湖縣長提名第2次協調會，由副主席兼秘書長李乾龍擔任召集人，邀請3位有意參選人與會，根據黨中央所做內參式民調進行討論。

廣告 廣告

李哲華指出，會中決議，1月底前就最具勝選機會的陳毓仁跟洪棟霖，再進行第3次協調。請兩人回去思考未來參選計畫、相關準備工作後，黨中央再進行協調，希望挑出一位最具勝選機會的參選人；黨中央提名協調小組希望月底前產生人選。

媒體詢問，下次協調會前是否會再做民調。李哲華指出，目前3位擬參選人對於民調結果都表示能夠接受，基本上應該不需要再做民調。因為在不提示時間的方式下進行的民調，相對很客觀，而到月底前，主客觀環境應不會有太大變化，黨中央大概會依據這份民調做提名參考。

針對3人的民調差距，李哲華表示，大家的共識就是不對外公布民調，基本上陳毓仁、洪棟霖的民調非常接近。在民調差距不大的情況下，國民黨認為澎湖是很有機會拿回執政權的縣市，所以黨中央特別謹慎。

媒體追問，是否有人的民調贏過現任澎湖縣長陳光復，李哲華指出，目前還是微幅落後，但這很正常，因為國民黨尚未整合出一位人選，所以支持者的表達意願不高也較分散。

他說，依過去經驗，只要整合成一人後，支持者就會慢慢歸隊，再配合參選人提出的政見，整體情勢就會有很大的變化。（編輯：謝佳珍）1150115