南部中心／廖璟華、陳芷萍 澎湖報導

下屆澎湖縣長之爭，前馬公市長葉竹林30日以無黨籍身分，率先宣布投入選戰。葉竹林在2022年時，退出國民黨，參與澎湖縣長，導致藍營分裂，而失去政權。這次他喊出要整合在野力量。不過，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全透露，曾經找過葉竹林談了十多遍，協調未果，遭葉竹林否認。





澎湖縣長選舉戰鼓響 前馬公市長葉竹林宣布參選

2022年縣市長選舉時，澎湖藍營分裂，失去政權，讓綠營陳光復以1696票險勝，回鍋澎湖縣長。（圖／民視製表）

「團結所有在野力量！」高舉著妻子的手，帶領支持者喊出要整合在野力量。前馬公市長葉竹林，捲土重來，以無黨籍身分率先宣布投入2026澎湖縣長選戰。前馬公市長葉竹林：「簡單的講就是我要去整合，在野所有的力量來努力。」宣布記者會上，大批支持者前來相挺，聲勢浩大。支持者：「國民黨現在沒有強棒，所以為什麼乾脆就禮讓葉竹林呢？」葉竹林曾經是國民黨籍，2022年縣市長選舉，他以遭打壓為由，退黨參選，挑戰尋求連任的國民黨籍縣長賴峰偉。最後賴峰偉拿下1萬7081票，葉竹林也搜刮了1萬5384票，民進黨的陳光復1萬8777票，在藍營分裂之下，陳光復以1696票險勝，回鍋澎湖縣長。爭取百里侯大位，葉竹林積極布局，但想要打贏選戰，得先通過整合這一關。前澎湖縣副議長許南豐：「我的看法這個有一點困難度，目前為止不太能。」









澎湖縣長選舉戰鼓響 前馬公市長葉竹林宣布參選

澎湖若再上演「三腳督」，結局恐怕會2022年一樣，陳光復連任的機會變得更大。（圖／民視新聞）





澎湖縣長陳光復：「每一個人誰要選，當然這個制度下都是好的，都表示歡迎啦。」藍白目前都還沒有推出人選，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全透露，曾找過葉竹林協調。國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全：「我也經過跟他超過十次的一個協調，我們希望大家有機會合作，然後不要變成重蹈上一屆，賴峰偉的後塵。」前馬公市長葉竹林：「我在這就澄清一下，陳雙全主委他沒有找我談過幾次，他沒有跟我講，他沒有主動來找我講。」藍營整合卡關，若是再上演「三腳督」，結局恐怕會2022年一樣，陳光復連任的機會變得更大。













