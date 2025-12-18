▲澎湖縣長陳光復率團訪台中市府，盧秀燕分享數位與智慧治理經驗。（記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】台中推動智慧城市有成！澎湖縣長陳光復今（18）日率領縣府團隊69人訪問台中市政府，實地取經台中在數位治理與智慧城市推動的應用成果，市長盧秀燕率局處首長親自接待，雙方就市民數位服務、智慧交通與智慧環境等面向深入交流，期盼未來展開更多跨縣市合作，利用數位提升市民生活品質。盧市長表示，市府推動數位化，始終圍繞「與時俱進」與「貼近市民需求」兩目標，盼藉由智慧工具提升治理效率、節省資源，讓人民生活更幸福。

盧市長說明，台中是第一個成立數位局的城市，因應科技不斷發展，推動智慧化提升民眾生活。比如因台中人口眾多，傳統人力服務效率有限，需借助智慧系統處理，市府即透過影像監測取締烏賊車、追蹤亂倒垃圾等。交通上，市府推行「雙十公車」，十公里內免費，並以智慧系統自動紀錄里程、與業者拆帳補貼。這項政策大幅減輕市民通勤負擔，契合多數人日常生活的移動範圍。

盧市長指出，購物節最初是為了活絡經濟讓全國民眾參與，將所有流程線上化，包括掃描發票QR Code登錄，到系統自動抽獎、獎金匯款。每天有上千人獲得3000元獎金；每月更抽出兩名百萬元得主。因發票登錄已突破300億，這週將加碼百萬現金獎項。

盧市長提到，台中購物節的線上系統已運作7年，藉由全程數位化不僅大幅節省行政成本與人力，也更易擴大規模，市府進一步從購物節APP出發，進一步擴充為「台中通」，直接實現數位市民卡，現在下載已累積309萬次。

盧市長強調，台中通的開發與上線服務，起初是為了解決龐大的行政負擔，卻也讓市政服務更智慧化。

澎湖縣長陳光復表示，此次多位主管來台中學習智慧城市與數位發展經驗，「台中通」整合市政與購物功能，深受市民歡迎。澎湖也正推動「澎湖通」，整合交通並發行500元消費券促進觀光。感謝台中市政府安排，期盼藉由此次交流參訪，作為澎湖後續推動智慧城市的重要借鏡。

數位局說明，為打造更幸福的城市，台中將持續以AI與科技作為城市治理的引擎，讓市民感受更便利、安全、貼心的生活服務。今日澎湖縣府團隊來訪，是雙方互相學習的重要契機，期待未來在智慧治理、資料應用、永續城市等領域共同合作、攜手前行，為市民創造更美好的生活環境。

今日交流氣氛熱絡，澎湖縣長陳光復率縣府主管一行來訪，台中市由盧秀燕市長、市府副秘書長林育鴻、交通局長葉昭甫、秘書處長謝佳蓁、數位局副局長黃惠敏、環保局副局長商文麟等共同接待。