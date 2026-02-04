澎湖縣長陳光復競選連任兌現政見！今在提名記者會證實：政院承諾澎湖軍公教年資加成30%

澎湖縣長陳光復為兌現政見、爭取連任，近日設立連署站，呼籲鄉親一同簽署「澎湖軍公教離島加給年資加成30%」。民進黨中執會今（4）日提名陳光復競選連任，他致詞時證實，透過這幾個月和中央溝通，行政院人事總處已經承諾，能讓澎湖和金馬的年資加成一致、達到30%。

澎湖立委楊曜日前在臉書發文表示，如果行政院仍然抗拒協助陳光復縣長完成「澎湖軍公教離島加給年資加成30%」的政見，楊曜建議陳光復縣長退黨以無黨籍身分投入縣長連任選舉，以表達落實政見的決心，同時杜絕騙取選票的臆測。同時，陳光復也設置連署站，直接訴諸民意。

陳光復今日在提名記者會致詞時表示，他最近向總統、行政院長反應，公務人員年資加成一年2%，金門馬祖可以到30%，但澎湖95%的公務員僅有10%，希望能和金馬一樣，感謝總統、行政院長答應，可能最近能夠實施，讓澎湖公務人才留在澎湖服務鄉親，感謝中央的支持。

陳光復後續於媒體體問時補充，這兩年透過中央支持，澎湖公務人員的離島加給已經和金馬一樣，達到每個月9790元，年資加成30%的部分，這幾個月和中央、政院充分溝通和爭取，政院人事總處基本上已經承諾能給金馬、澎湖一致。

（圖片來源：民進黨）

