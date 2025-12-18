澎湖縣長陳光復 拜會中市府

澎湖縣長陳光復（左六）18日率縣府團隊拜會台中市政府，市長盧秀燕（右六）分享數位與智慧治理經驗。（陳淑娥攝）

澎湖縣長陳光復18日率團隊前往台中取經，由市長盧秀燕親自接待，雙方就市民數位服務、智慧交通與智慧環境等面向深入交流，盧秀燕罕見全程幾乎以「台語」致詞，並大讚陳光復不管在民主政治或城市治理方面，有很多可學習之處，希望有機會能跨海到澎湖。

陳光復昨率縣府團隊近70人大陣仗拜會中市府，此行雖定調為數位治理與智慧城市取經之旅，由於兩縣市首長分屬不同政黨，兩人會面不免引發關注。

盧秀燕表示，台中是第一個成立數位局的城市，因應科技不斷發展，推動智慧化提升民眾生活；因台中人口眾多，傳統人力服務效率有限，需借助智慧系統處理，市府即透過影像監測取締烏賊車、追蹤亂倒垃圾等。交通上，市府推行「雙十公車」，並以智慧系統自動記錄里程、與業者拆帳補貼。

盧秀燕也提到，台中購物節的線上系統已運作7年，藉由全程數位化不僅大幅節省行政成本與人力，更易擴大規模，市府從購物節APP出發，進一步擴充為「台中通」，直接實現數位市民卡，現在下載已累積309萬次。

這次率縣府團隊近70人拜會中市府，陳光復表示，「台中通」整合市政與購物功能，深受市民歡迎，澎湖是觀光旅遊大縣，也需要智慧管理，目前正推動「澎湖通」，整合交通並發行500元消費券促進觀光。

盧秀燕提到，台中城市太大，需透過智慧管理方式嘉惠市民，不過仍要再進步。盧也進一步誇讚陳光復不管在民主政治或城市治理方面，有很多可學習之處，希望有機會能跨海到澎湖取經。