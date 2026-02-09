澎湖縣馬公市榮登全球最好客城市 職人帶路 一年四季都能遇見最有人情味的澎湖
【記者 葉佳盈／澎湖 報導】如果你曾在澎湖迷路時，被在地人熱心指路；在小吃店裡，被老闆多送一碗熱湯；或是在老街巷口，被招呼坐下來聊幾句，那你其實早已體驗過「最好客城市」的日常。國際訂房平台 Booking.com 近日公布「2026 年旅客評分卓越獎（TravellerReview Awards）」，澎湖縣馬公市憑藉真誠友善的待客之道，榮登「全球最好客城市」，也讓這份屬於澎湖的人情溫度，正式獲得國際旅客的高度肯定。
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處(下簡稱澎管處)表示，這項國際認證並非來自單一景點或大型活動，而是旅客在澎湖旅行過程中，從住宿、用餐到街區互動，所累積的整體感受。走在馬公街頭，從中央老街、天后宮到漁港邊的日常風景，旅客遇見的不只是海島景色，更是一張張親切自然的笑臉，這也讓澎湖的人情日常，成為旅客最深刻的旅行記憶。
下週即將迎來農曆新年，澎管處近年持續推動「職人帶路」的深度旅遊模式，邀請熟悉家鄉故事的在地職人，引領旅客走進澎湖的老聚落，感受時間慢慢流動的節奏。在西嶼二崁，聽導覽職人述說石牆與家族記憶交織的故事；在望安花宅，沿著硓𥑮石牆緩步前行，感受離島聚落的靜謐與純粹；在湖西南寮，跟著社區居民體驗農村生活與傳統手作，重新認識澎湖不只有海，還有溫柔而踏實的日常風景。
不只是過年，元宵更熱鬧。緊接在春節之後，澎湖將迎來一年中最具代表性的元宵時節，澎湖也在此時化身為熱鬧的不夜城。澎管處特別推薦旅客來體驗傳承百年的「元宵乞龜」文化，感受早期靠海維生的居民，透過向神明乞求象徵平安與福氣的神龜，祈願航行順利、漁獲豐收與家戶興旺的文化傳統；而令人熱血沸騰的「電音武轎踩街」，結合傳統信仰與現代科技，在鑼鼓與燈火交織中，展現海島居民澎湃的熱情與生命力，成為澎湖冬季最不能錯過的文化視覺饗宴。
走向海邊，澎湖的故事更與自然緊密相連。由在地耆老帶領的石滬巡滬體驗，讓旅客親自踏入潮間帶，了解百年前居民如何順著潮汐與自然共生、智慧捕魚。這些看似樸實的生活方式，不僅承載著澎湖珍貴的海洋文化，也成為今日旅人最難忘的深度體驗之一。
澎管處也指出，澎湖的魅力並不受季節限制，而是隨著四季展現不同風貌。
春天，可以搭船尋訪燕鷗、或由專業自行車領騎達人帶領探訪巷弄轉角的老聚落及常民文化，感受海島甦醒的氣息；
夏天，除了熱鬧的國際海上花火節，也是踏浪巡滬、體驗潮間帶與珊瑚復育，及享受浮潛、SUP、獨木舟等水域遊憩活動的最佳時節；
秋天，白天迎著海風騎乘自行車跳島，或參加跨海馬拉松，探索玄武岩地景的壯闊之美，夜晚在徐徐海風的吹拂下，欣賞追風音樂燈光節及沙灘狂想曲的精彩表演，一起SING嗨風，沉浸在最浪漫的海島夜色中；
冬天，則適合走訪古厝與老廟，參與澎湖最具代表性的年節民俗活動。此外，白沙地區也有「回娘家辦桌」等充滿人情味的聚會形式，邀請旅人一同入席、共享佳餚，在鑼鼓聲與笑語中，感受澎湖最真實、最溫暖的年節日常。對旅客而言，冬季來到澎湖，不僅能避開人潮，更能走進在地生活，體驗離島特有的人情溫度。
為提升旅遊便利性，澎管處預計於今年陸續完成建置行動旅服 PWA 系統，旅客只需手機在手，即可查詢多語化的交通、景點與行程資訊；同時也推薦搭乘「台灣好行」澎湖空港快線，輕鬆往返澎湖機場到馬公市區各站點，以及媽宮北環線、湖西線及澎南線慢旅趣專車，輕鬆走訪二崁、南寮等聚落，無須自駕，也能自在暢遊澎湖。
澎管處提醒，想要擁有安心又美好的旅遊體驗，規劃行程時請優先選擇合法登記的旅館與民宿，以確保住宿安全與服務品質。未來也將持續透過多語服務與數位工具優化旅遊環境，邀請國內外旅客一年四季走進澎湖，親身感受這座「最好客城市」最真實、最溫暖的人情日常。（照片記者葉佳盈翻拍）
