澎湖縣馬公市榮登全球最好客城市
（記者卓羽榛臺北報導）如果你曾在澎湖迷路時，被在地人熱心指路；在小吃店裡，被老闆多送一碗熱湯；或是在老街巷口，被招呼坐下來聊幾句，那你其實早已體驗過「最好客城市」的日常。國際訂房平台 Booking.com 近日公布「2026 年旅客評分卓越獎（Traveller Review Awards）」，澎湖縣馬公市憑藉真誠友善的待客之道，榮登「全球最好客城市」，也讓這份屬於澎湖的人情溫度，正式獲得國際旅客的高度肯定。
交通部觀光署澎湖國家風景區管理處(下簡稱澎管處)表示，這項國際認證並非來自單一景點或大型活動，而是旅客在澎湖旅行過程中，從住宿、用餐到街區互動，所累積的整體感受。走在馬公街頭，從中央老街、天后宮到漁港邊的日常風景，旅客遇見的不只是海島景色，更是一張張親切自然的笑臉，這也讓澎湖的人情日常，成為旅客最深刻的旅行記憶。
下週即將迎來農曆新年，澎管處近年持續推動「職人帶路」的深度旅遊模式，邀請熟悉家鄉故事的在地職人，引領旅客走進澎湖的老聚落，感受時間慢慢流動的節奏。在西嶼二崁，聽導覽職人述說石牆與家族記憶交織的故事；在望安花宅，沿著硓𥑮石牆緩步前行，感受離島聚落的靜謐與純粹；在湖西南寮，跟著社區居民體驗農村生活與傳統手作，重新認識澎湖不只有海，還有溫柔而踏實的日常風景。
不只是過年，元宵更熱鬧。緊接在春節之後，澎湖將迎來一年中最具代表性的元宵時節，澎湖也在此時化身為熱鬧的不夜城。澎管處特別推薦旅客來體驗傳承百年的「元宵乞龜」文化，感受早期靠海維生的居民，透過向神明乞求象徵平安與福氣的神龜，祈願航行順利、漁獲豐收與家戶興旺的文化傳統；而令人熱血沸騰的「電音武轎踩街」，結合傳統信仰與現代科技，在鑼鼓與燈火交織中，展現海島居民澎湃的熱情與生命力，成為澎湖冬季最不能錯過的文化視覺饗宴。
走向海邊，澎湖的故事更與自然緊密相連。由在地耆老帶領的石滬巡滬體驗，讓旅客親自踏入潮間帶，了解百年前居民如何順著潮汐與自然共生、智慧捕魚。這些看似樸實的生活方式，不僅承載著澎湖珍貴的海洋文化，也成為今日旅人最難忘的深度體驗之一。
澎管處也指出，澎湖的魅力並不受季節限制，而是隨著四季展現不同風貌。
春天，可以搭船尋訪燕鷗、或由專業自行車領騎達人帶領探訪巷弄轉角的老聚落及常民文化，感受海島甦醒的氣息；
夏天，除了熱鬧的國際海上花火節，也是踏浪巡滬、體驗潮間帶與珊瑚復育，及享受浮潛、SUP、獨木舟等水域遊憩活動的最佳時節；
秋天，白天迎著海風騎乘自行車跳島，或參加跨海馬拉松，探索玄武岩地景的壯闊之美，夜晚在徐徐海風的吹拂下，欣賞追風音樂燈光節及沙灘狂想曲的精彩表演，一起SING嗨風，沉浸在最浪漫的海島夜色中；
冬天，則適合走訪古厝與老廟，參與澎湖最具代表性的年節民俗活動。此外，白沙地區也有「回娘家辦桌」等充滿人情味的聚會形式，邀請旅人一同入席、共享佳餚，在鑼鼓聲與笑語中，感受澎湖最真實、最溫暖的年節日常。對旅客而言，冬季來到澎湖，不僅能避開人潮，更能走進在地生活，體驗離島特有的人情溫度。
為提升旅遊便利性，澎管處預計於今年陸續完成建置行動旅服 PWA 系統，旅客只需手機在手，即可查詢多語化的交通、景點與行程資訊；同時也推薦搭乘「台灣好行」澎湖空港快線，輕鬆往返澎湖機場到馬公市區各站點，以及媽宮北環線、湖西線及澎南線慢旅趣專車，輕鬆走訪二崁、南寮等聚落，無須自駕，也能自在暢遊澎湖。
澎管處提醒，想要擁有安心又美好的旅遊體驗，規劃行程時請優先選擇合法登記的旅館與民宿，以確保住宿安全與服務品質。未來也將持續透過多語服務與數位工具優化旅遊環境，邀請國內外旅客一年四季走進澎湖，親身感受這座「最好客城市」最真實、最溫暖的人情日常。
其他人也在看
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
桃機輸送帶故障 旅客「行李箱配件」惹禍 地勤急喊：別用
一名網友表示，桃園機場今早行李托運輸送帶故障，影響2至5號櫃台運作，托運行李可能延誤約40分鐘，貼文曝光後，有知情人士透露，故障原因是旅客行李束帶脫落，造成輸送帶的滾筒異常，桃園機場曾提醒，托運行李應遵守「4不原則」，包括行李保護套不可鬆脫、行李束帶或吊牌不可鬆脫或過長、不攜帶不合規行李，以及行李包裝要穩固，以確保托運過程順利；過去也曾有地勤呼籲，盡量不要使用束帶，一旦故障，整個機場都會遭殃。
桃機行李輸送帶故障延宕40分鐘！ 地勤喊破嗓「行李箱別用這配件」
週六（2/14）開始將迎來過年9天連假，許多人早早安排好出國旅遊，不過桃機今日（2/9）清晨卻因行李托運輸送帶故障，造成行李托運延誤約40分鐘，機場湧現大量人潮。知情人士透露，故障原因為旅客行李束帶脫落，導致輸送帶的滾筒異常，目前已恢復運轉。
出國注意！機場「NG穿搭」安檢狂被攔 10招秒通關秘訣曝光
農曆新年將至，不少民眾安排趁連假出國旅遊。對此，一名地勤在粉專分享了搭機的10大注意事項給民眾參考，包括穿著、報到、搭機時間等，提醒大家一定要注意，否則可能因為一個小錯誤壞了整趟旅程的好心情。
60歲以上才有的優惠 台東富野渡假酒店推出樂齡慢旅住房專案
60歲以後，正適合度假享受人生，台東富野渡假酒店即日起至6月30日推出「樂齡慢旅」住房優惠專案，凡年滿60歲以上旅客即可享有平日雙人入住超值優惠價格，專案內含雙人房住宿及精緻早餐，另貼心加碼提供自助式宵夜，充分滿足樂齡旅客對舒適與便利的需求。飯店地理位置便利，周邊環境清幽，鄰近市區景點與自然風光，適
房價3千誤植9百！飯店霸氣吸收 拚過年國旅訂房
有民眾在訂房網發現，原價3千多元的台南南科住宿，房價千元有找，雖然是誤植，但是已經訂房的民眾，飯店會吸收差價。
台中人太幸福！燈會亮點「嚕嚕米」萌翻中央公園 5大超夢幻療癒景點賞粉紅花海、落羽松秘境
台中近期被浪漫與萌力重重包圍！隨著燈會揭開序幕，整座城市彷彿掉進了溫柔的粉色濾鏡中。遠從芬蘭而來的「嚕嚕米」驚喜現身中央公園，更有隱藏在城市角落的五大超夢幻秘境，從如雪片般飄落的粉紅花海到充滿北歐風情的落羽松森林，每一處都美得讓人屏息。一起穿梭台中的療癒系春季清單中，捕捉這份專屬於台中人的冬末春初小確幸吧！
春節玩宜蘭避開人潮！在地人推薦森林系、海景系景點療癒又好拍
想要在春節連假到宜蘭出遊，獻上一份超療癒的躲避人潮清單！在雲霧繚繞的明池森林遊樂區感受靜謐靈氣；或是踏上 CNN 認證全球最美的見晴懷古步道，搭乘太平山蹦蹦車穿梭在原始林間，體驗森林動感。三層坪及優美的蜊埤湖，落羽松倒影在湖面，美到像走進北歐明信片。冬山中山亭把蘭陽平原盡收眼底，再直奔大福觀海旭日平台，坐在網美鞦韆上與龜山島同框。今年春節，就去這些好拍又清淨的私房祕境，找回久違的度假儀式感吧！
行李綁帶鬆脫害行李輸送帶異常 桃機公司提醒行李託運這4件事毋通做
桃園機場第一航廈行李分揀系統於今（9）日清晨5時54分，因旅客行李綁帶鬆脫卡住導致滾筒異常，導致分揀線一度停擺，維護人員於6時58分完成搶修，但此意外已造成現場上千名旅客排隊等候，影響行程順暢。機場公司指出，因行李綁帶、保護套鬆脫等類似疏失導致系統異常的事件，平均每月高達80起。機場公司提醒，個別旅
2026全台「粉紅風暴」來襲 從北到南 最美櫻花季「這時間」開最美
丙午馬年春節腳步近了，全台各地的櫻花也正蓄勢待發，準備掀起一場鋪天蓋地的「粉紅風暴」！今年受惠於入冬後的幾波冷氣道，全台櫻花期預計將在 2 月中旬至 2 月底達到全盛，正好銜接 9 天的春節長假。
八卦山「雪景」新秘境！彰化市福田園區李花大爆發
立春過後百花盛開，彰化縣新增一處李花秘境！彰化市八卦山的福田生態園區李花大爆發，枝頭白皚皚，美不勝收，遊客驚嘆「超浪漫，山頭好像披著2月雪！」目前李花已大開8成，預計農曆春節達到最高峰，歡迎民眾前來賞花，一旦錯過就要等明年了。生態攝影師米諾斯說，沒想到福田生態園區不僅有桐花，還有李花，60棵李花樹上
預約深山裡的賞花秘境 櫻花、麝香木、福爾摩沙白櫻！5大夢幻花海這時間最美
想在 2026 丙午馬年開春就拍出與眾不同的走春美照？比起市區的人擠人，藏身山林深處的「視覺系花海」才是內行人的首選！今年除了粉嫩櫻花依舊搶眼，神祕的「紫色麝香木」與純淨的「福爾摩沙白櫻」也將在 2 月陸續爆發。
基隆走春「玩」美路線 白米甕砲台、基隆塔、彩色屋
今年春節長達9天，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）建議一條基隆海景走春路線，首站走訪擁有無敵海景的「白米甕砲台」，漫步在4座巨大圓形砲座間，遠眺基隆嶼與海天一色。緊接著登上基隆新地標-基隆塔，在以橋式起重機為意象的高空步道，360度俯瞰壯闊港景，午後轉往正濱漁港，在繽紛彩色屋
〈假日休閒〉寶山二集團粉櫻花海浪漫
「如何看才能看到櫻花最美的模樣呢？」，答案是「躺著看」。原來當我們在櫻…
嘉縣10大人氣美食、景點出爐 成春節、台灣燈會旅遊指南
嘉義縣「光躍嘉義．百大嘉選榜」票選結果揭曉，18個鄉鎮共204處美食與景點歷經1個多月全民票選，甄選出各10個人氣得主，縣府今日在長榮文苑酒店舉辦頒獎典禮，由縣長翁章梁一一頒給得主。翁章梁強調，累積票數超過70萬張，這份名單是嘉義縣各鄉鎮特色的縮影，將成為遊客春節來嘉走春及台灣燈會時的重要旅遊參考。
嘉市成為旅遊重點 住宿人次再創新高八年來成長37%
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】根據交通部觀光署台灣旅宿網統計，嘉義市2025年全年住宿人次為217萬1,545
桃機驚傳塞車！行李輸送帶卡死原因曝光 網怒：又是這凶器
（記者許皓庭／桃園報導）桃園國際機場今（9）日清晨發生行李收運受阻意外。受 9 天春節連假出國潮影響，機場湧入 […]
清境奔羊節暖身！115對綿羊上路演練 萌樣超吸睛
清境農場將於2月13日舉辦奔羊節活動，羊群近期蓄勢待發，不少遊客行經時，驚見馬路與高空步道上有羊咩咩靜靜等待、準備出發演練，場面可愛又壯觀。奔羊節期間，清境也祭出新春集點抽紅包活動吸客，公路局則推出旅遊套票與加班疏運計畫，鼓勵遊客多加利用大眾運輸，避免塞車掃了遊興。
陳美鳳同框李炳輝夫妻送紅包 楊貴媚致力關懷資深藝人：更重要是陪伴
農曆新年將至，為延續對演藝圈前輩的關懷與感謝，桂田文化藝術基金會於日前舉辦一年一度的「歲末關懷尾牙聚會」，基金會執行長楊貴媚邀請多位資深藝人與導演齊聚一堂，在溫馨歡笑中提前迎接新春佳節。
懶人包》過年走春去！觀光署「19處觀光大亮點」全台山海人文一次玩
[Newtalk新聞] 農曆過年走春不知道去哪玩？各縣市聯合推出「台灣觀光百大亮點」並由交通部觀光署精選，無論你是親子族群、熱愛自然的登山客，或是尋求文化沉浸的文青旅人，都能在馬年新春期間，來趟深度體驗台灣各地山海自然及人文特色的旅程。 北台灣地區：1.基隆市和平島地質公園，可近距離觀賞特色的海蝕奇景並結合鄰近的海科館，認識港都豐富的海洋文化。2.台北市則規劃多元走春路線，包含郊區的貓空賞花、台北101觀景、松菸文創看展、大稻埕走春、西門町潮流商圈及北投溫泉泡湯，滿足自然、歷史及藝術等多元體驗。3.新北市串聯山海與老街風情，從淡水漁人碼頭再到由猴硐、三貂嶺、牡丹共同串聯的百年聚落礦村。4.桃園市可以走訪慈湖觀看衛兵交接，並預約體驗「台灣客家茶文化館」新春封茶DIY，適合全家同遊，感受茶香文化。5.新竹縣市以山林自然旅行為主軸，司馬庫斯櫻花盛開、青草湖湖光山色相互輝映；新竹市同時推出「風城印記」數位旅遊護照集章活動，為走春留下專屬回憶。 中台灣地區：1.苗栗縣可前往白沙屯祈福開啟整年運勢，並串聯舊山線鐵道、出磺坑歷史遺跡、觀霧雪見森林櫻花及南庄客家氛圍，感受山城慢活魅力。2.台中市除將迎