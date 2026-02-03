澎湖縣115年春節敬老平安禮金2月3日起開始發放

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】為宏揚敬老美德傳承文化及彰顯縣府對長者重視與敬意，凡設籍本縣滿3年之65歲以上長者，縣府將於本（115）年2月3日起發放春節敬老平安禮金新臺幣5,000元。

落實老人福利係為縣府及縣議會對長者之關懷與重視，希望藉由致贈「敬老平安禮金」，以彰顯對本縣長者之關懷，自(115)年起春節將採現金及匯款方式核發，現金發放將於本(115)年2月3日下午4點起委託各村(里)長及村(里)幹事發放印有澎湖縣政府、澎湖縣議會祝賀詞之專用禮金袋代為轉達致贈，以表達縣府及縣議會對本縣長者之祝福；另匯款核發於發放之次日起三日內入帳。

縣府社會處表示：凡於112年2月17日前設籍本縣 滿3年 之65歲以上長者（民國50年2月17日前出生者），每人致贈新臺幣5,000元整。發放日期從本（115）年2月3日下午4點起至3月31日止，發放期間長者若不在澎可委由直系親屬親洽各村(里)長領取，114年11月17日以後戶籍異動之長者（縣內異動者）請長者逕向原戶籍地村、里長領取，114年11月18日以後死亡得由其法定繼承人領取。

另未及於發放期間領取者，補發日期從4月1日起至4月9日止；匯款核發者如因提供之帳戶資料錯誤、遭凍結或其他無法入帳等原因經金融機構退匯者，得於發放期間向本府申請現金補發，請各鄉親注意發放及補領期程，逾期縣府不再辦理補發事宜。（照片記者葉佳盈翻拍）