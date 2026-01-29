澎湖老人之家新任主任履新 陳光復盼同心深耕離島社福





衛生福利部澎湖老人之家29日上午舉行新任主任王語莉布達暨宣誓典禮，由社會及家庭署署長周道君主持監交。縣長陳光復到場觀禮並表達祝賀，肯定王語莉行政歷練完整、深耕社福領域，期盼老人之家在她的帶領下，持續精進服務品質，並與縣府攜手合作，強化夥伴關係，提供長輩及弱勢族群更貼心、更優質的照顧服務。

陳光復表示，澎湖縣65歲以上老年人口比例已達21%，高齡化趨勢明顯，長照需求持續攀升，然而相關機構床位卻相對吃緊。他籲請衛福部協助擴增老人之家床位，同時挹注充足人力與經費資源，讓長輩獲得完善的安養與養護照顧，也減輕家庭照顧壓力，完善離島長照支持網絡。

周道君指出，澎湖老人之家是一處具有深厚歷史與使命感的社福機構，感謝王語莉在代理主任期間，穩定機構運作、展現專業與責任感，相信她正式接任後，能在既有基礎上延續成果、開創新局。他也強調，澎老除照顧縣內長輩外，亦發展出獨具特色的社區服務模式，包括關懷離島赴馬公本島就學的學子。未來，社家署將持續整合中央資源與地方需求，支持澎老深耕在地，成為守護民眾健康的機構典範。

王語莉表示，澎湖老人之家是一個全齡照顧的大家庭，不僅守護銀髮長輩，也肩負兒少安置與托嬰服務等重要任務。未來將帶領團隊秉持「真誠、博愛、專精」的服務宗旨，落實長照3.0與兒少保護政策，照顧不同生命階段的需求，強化與社區及地方的連結，讓老人之家成為鄉親最安心、最可靠的全齡守護據點。

