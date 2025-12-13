澎湖老翁遭「雙重詐騙」！被巡查即時攔阻

▲澎湖70歲老翁遭「交友投資」詐騙。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 近年網路交友、投資詐騙猖獗，不少民眾擔心自家長輩沒有防範意識，積蓄全部都被騙光。有1名70多歲老翁日前在網路上認識陌生人，對方自稱可以協助「投資黃金」賺錢，誘騙他將現金裝箱寄送，不料遭巡查人員當場攔下，成功阻止詐騙。

昨（12）日海巡署金馬澎分署第七岸巡隊尖山安檢所在龍門商港執行安檢勤務時，利用X光設備檢查包裹時發現可疑影像，疑似包裹中夾帶大量現金，當下立即通報澎湖縣警察局馬公分局相關單位協助調查。

廣告 廣告

警方透過寄件超商門市調閱監視器，掌握寄件人為1名年約7旬的機車騎士。當警方與其聯繫時，他聲稱現金是用來支付「維修物品」的費用，說詞明顯不合邏輯，警方請他親自到場說明情況。

經進一步了解，老翁透過LINE認識對方，對方起初以貼心對話建立情感，接著聲稱投資黃金可以高額獲利，並指示他將現金寄出，還要求他對超商或警方謊稱是寄送「待修用品」，藉此規避查核。警方解釋這是典型「交友詐騙結合投資陷阱」，勸說後他才意識到受騙，幸好現金未寄出。

警方指出，澎湖警局自1月至10月已成功攔阻73件詐騙案，阻止金額超過2782萬元，較去年同期50件、1879萬元成長明顯。馬公分局在12月迄今也已攔阻5件，保住192萬元財產。

警方提醒，近期以網路交友為誘餌的詐騙頻傳，詐團會在取得信任後，以高利誘使被害人匯款或寄現金，甚至要求說謊掩蓋真相。馬公分局長林彥濬呼籲，如遇可疑情況應立即撥打165或110查證，以免落入陷阱損失金錢。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

沒有公路總局！公路局：汽燃費、交通違規催繳「電子郵件」是詐騙

北榮院長遭冒名詐騙賣藥 陳威明批：不只一次！AI聲紋變造太過分

不只小紅書！臉書詐騙仍多 數發部三管齊下圍堵