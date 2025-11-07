澎湖肉品市場 9日起恢復供應

（中央社澎湖縣7日電）全台活豬今天恢復拍賣、屠宰，但澎湖因來不及屠宰，加上市場今天進行清消，澎湖縣家畜肉類商業同業公會決議順延2天，馬公北辰市場9日才有溫體豬肉上市。

澎湖縣家畜肉類商業同業公會表示，非洲豬瘟爆發期間，農業部宣布15天的禁運禁宰，直至昨天中午12時起恢復載運，今天0時起恢復拍賣、屠宰。由於開放運送進場時段，正值深夜，澎湖肉品市場來不及屠宰及供應，加上市場恢復銷售前需完成清消作業，因此公會一致決議將澎湖豬肉市場恢復上市日期延至9日。

公會指出，澎湖肉品市場本是2至3天屠宰1次，數量約在70頭左右，「澎湖豬」數量有限，1個月約供應250頭左右，其餘多由本島拍賣運送至澎湖屠宰。受此次非洲豬瘟事件，目前申請屠宰近120頭，將由澎湖豬應急，預計8日陸續進場，9日恢復肉品買賣。（編輯：黃世雅）1141107