澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失

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活蛆在打包便當內的醃製鯖魚上蠕動，讓消費者飽受驚嚇。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。

投訴民眾表示，當天中午約12時30分購買便當返家後，打開餐盒便發現魚肉表面有數隻白色蛆蟲爬行，畫面令人作嘔，因此不敢食用。民眾將過程拍攝成影片留存證據，同時到該餐廳的google map評價給予一顆星，留下照片，並寫下「有蟲」，同時向相關單位檢舉，希望釐清食品衛生是否出現問題。

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打包到便當內的醃製鯖魚上有活蛆後，消費者到google map貼上照片並留下一顆星，評論有蟲。（翻攝google map／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣政府衛生局接獲通報後，隨即派員前往該自助餐店進行稽查。據悉，業者已接獲消費者反映，但目前尚未接獲其他顧客提出類似情況。衛生局人員到場檢查時，也並未在現場發現影片中所呈現的狀況。

衛生局指出，經初步了解，該品項屬熟食類食品，後續仍須進一步調查及必要檢驗，才能確認蛆蟲出現的原因及時間點。同時也要求業者加強環境衛生管理及病媒防治措施，避免食品遭受污染。

此外，衛生局稽查過程中也發現業者部分作業流程涉及食品良好衛生規範（GHP）缺失，已責令限期改善，後續將辦理複查，若未改善完成，將依相關規定處理。

對於蛆蟲可能出現的原因，疑似醃製鯖魚若在烹煮完成後放置時間過長，可能吸引蒼蠅接觸。因為部分蒼蠅並非先產卵再孵化，而是直接產下幼蟲，因此短時間內便可能看到蛆蟲出現。至於是否伴隨病菌污染，則需透過進一步檢驗才能確認，因為病原體通常是由成蟲攜帶傳播。

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