澎湖自助餐「鯖魚長蛆」 民眾開便當被嚇壞

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澎湖馬公市一間自助餐店遭民眾投訴食品衛生問題。（圖／東森新聞）





澎湖馬公市一間自助餐店遭民眾投訴食品衛生問題。有民眾8日中午購買便當返家用餐時，發現餐盒內一道醃漬鯖魚上竟有白色的蛆正在不斷蠕動，隨即拍攝影片存證並向衛生局反映。對此，衛生局已派員前往稽查，不過因疑似有問題的魚肉已不存在，現場未發現相同情況，後續將持續輔導店家改善衛生缺失。

鯖魚驚見白色的蛆

民眾打開便當準備用餐時，發現其中一道醃漬鯖魚上有異狀，仔細查看後發現魚肉表面出現多隻白色的蛆，且持續蠕動，讓人當場食慾全失。民眾隨即拍下畫面存證，並向澎湖縣衛生局提出檢舉，希望相關單位介入了解。

店家稱魚肉保存沒問題

事件發生於8日中午，地點位於澎湖馬公市中華路一間自助餐店。實際走訪店內，用餐環境整體維持整潔明亮，現場也有不少顧客正在夾菜。店家表示，遭投訴的鯖魚經過鹽漬處理，相較其他魚種較不容易孳生蟲體，對於保存方式相當有信心，直說「絕對沒問題」。店家老闆表示，曾請消費者將商品帶回店內確認，如果真有問題願意賠償十倍，但對方認為不方便而未返回店家。

衛生局到場稽查

接獲通報後，澎湖縣衛生局立即派員前往稽查。衛生局指出，由於民眾反映的鯖魚已經不存在，衛生局暫時沒有證據可以介入。衛生局副局長彭紋娟指出，稽查人員到場後，未在店內發現相同情況，目前將以輔導改善為主，要求業者針對稽查發現的衛生缺失進行改善。

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