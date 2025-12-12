澎湖花宅社區大排完成清淤 社區發展協會質疑設計有問題盼改善

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖重要聚落群望安花宅社區，不僅具有文化歷史意義，更是望安著名觀光景點，但攸關水利系統的中社大排，疑因設計錯誤屢傳淤積，造成每年都必須清淤，增加生活風險及財政負擔，望安社區發展協會希望能由根源解決問題，望安籍澎湖縣議員陳佩真，也在議會定期大會為中社發聲。

望安中社社區發展協會表示，花宅大排每年都得清淤一次，海沙碎石都會被海浪沖進來，但就是捲不出去，這就造成淤積，說來就怪，大排水溝分南北2邊就像鼻孔ㄧ樣，淤積都只積在北邊這一面，很明顯當初設計有問題，要不然怎麼會海沙碎石沖得進來，都帶不出去呢？今年大排清淤完成，非常感謝文化局長陳鈺雲提撥經費來源，也感謝文化局承辦人翁曉斌及望安鄉公所的協助幫忙，得以順利完成工程。

陳佩真表示，上次議會前往現場會勘時，相關建議己經有請文化局長陳鈺雲錄案，這次定期會時，也有建議文化局長會同工務處，一起協助解決大排淤積問題。在問題還沒有解決之前，文化局有編列相關經費，因此先請文化局協助固定清淤。

「望安花宅聚落」2003年由世界文化紀念物基金會所推動的「世界文化紀念物守護計畫」將中社村(舊稱花宅)選入該年度100個最值得世人關懷並加以維護保存之文化紀念物名單。由「地區發展及現況」、「歷史沿革」及「整體特色」而言，富有地方特色及歷史脈絡紋理且其古厝設計形式具藝術價值，當地並含豐富的文化資產，急需保存，俾避免瀕臨消失。

