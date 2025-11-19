澎湖花宅社區添裝置藝術 中社社區長者訪綠蠵龜館、做黑糖糕
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖花宅社區，近期多了2座裝置藝術，為花宅增添了不同於古厝的風彩。中社社區發展協會推出「綠蠵龜保育長者友善參訪活動」，並結合黑糖糕手作體驗，讓長者「樂學、樂動、樂活」，響應高齡社會需求，同時推廣海洋保育教育。
花宅的裝置藝術，1座在古厝區天上聖母廟前的廣場，另1座設置在三角公園裡，希望能達到預期效益，能讓遊客多注意停留打卡宣傳花宅。中社社區感謝文化部、澎湖縣政府文化局經費以及陳佩真議員的支持，得以讓花宅有新的風貌，社區協會會再接再厲的想可行性點子來為花宅做更進一步活化。
另外，中社社區發展協會也巧妙結合了在地文化「黑糖糕手作體驗」，舉行「綠蠵龜保育長者友善參訪活動」，讓長者在輕鬆的氛圍中，深度體驗海洋生態與在地人文的魅力。此次方案的一大特色，是將靜態的生態參訪與動態的在地黑糖糕手作體驗完美結合。
長者們走進綠蠵龜保育中心就連聲驚嘆，說起走進綠蠵龜館已經是幾十年前的事了，綠蠵龜館內以前設備很單調乏味，不像現在那樣的豐富，整場活動長者們滿是歡心，長輩們的笑容像是給予主辦者(協會)和辛苦志工同仁的回饋，只要長者們歡心，協會會再接再厲的推出活動來讓長者們體驗，並多體驗認識家鄉文化。
更多自由時報報導
陸軍一口氣有4位中將職務出缺 5大作戰區指揮官「這3個」都換人
獨家》「我殺了老婆！」退休男掐脖砍殺妻子 冷靜自首警嚇傻
LTN經濟通》在南海背刺中國 只有這國辦得到
MLB》踩過紅線...大谷翔平不再向這隊致意！ 美媒直言：他心裡很清楚
其他人也在看
台中全新精品飯店！奢華客房、三層樓高酒塔，OKU HOTEL舊城區最美的翻新篇章
在 Instagram 查看這則貼文...styletc ・ 2 天前
影／守護偏鄉弱勢兒童 彰基、康橋捐二基0-4歲兒童醫療專用交通車
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】偏鄉弱勢幼兒就醫或者施打疫苗常常由父母騎機車背著幼兒，一旦發生意外或者車禍互傳媒 ・ 20 小時前
雲林北港朝天宮「黑面三媽」 睽違109年首度南巡台南
雲林縣 / 綜合報導 雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」活動，黑面三媽15日開始起駕南巡，沿嘉義縣進入台南，展開為期十天的遶境祈福行，這是黑面三媽相隔109年，首度南下台南，今（17）日早上從新營太子宮出發，沿途行經好幾間宮廟，晚上到麻豆代天府駐駕，雖然是上班日，仍吸引不少信徒前來排隊「鑽轎腳」，盼能透過媽祖的庇佑，祈求平安。好幾名轎班人員把鑾轎扛上肩，要將黑面三媽抬出宮廟，現場湧入大批信徒共襄盛舉，媽祖鑾轎停放定點後，排隊鑽轎腳的信徒，一個接一個，一度看不到盡頭，有人一揪，就是上百位信徒一起來。信徒說：「我們差不多5、6百人來，我們13，14台遊覽車，還有人自己開車來，很開心，因為他們都沒有來過這邊，接到這個消息然後就問路線要怎麼走。」還有信徒從台北開車南下，預計要跟著媽祖遶境十天，車上載著機車，方便行徑鄉間小路時可以持續跟隨媽祖，信徒說：「(走到哪睡到哪就對了)對，找地方睡。」雲林北港朝天宮今年重啟「南都巡歷」活動，11月15日起駕南巡，沿嘉義縣進入台南，展開為期十天的遶境祈福行，這是黑面三媽自1916年以來、相隔109年後首度南下台南，北港朝天宮主委蔡咏得說：「我們三媽北港遶境的時候只有在北港，從來都沒有到外縣市，只有到台南府城，所以大家都很期待。」17日早上，媽祖從新營太子宮出發，行經五間厝乾隆廟、鐵線橋通緝宮，下營上帝廟一路到麻豆代天府駐駕，雖然是上班日，仍吸引不少信徒前來，明（18）日則是從麻豆代天府、一路到西港慶安宮，19日則會從慶安宮到鹽行天后宮，20日到23日，預計會前往北區、中西區、安平區等地區。主持人說：「祈求國泰民安，風調雨順。」相隔109年，北港朝天宮再度南下，不只是宗教盛事，更是文化傳承的重要象徵，信徒盼能透過媽祖的護佑，祈求風調雨順，國泰民安。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
「愛在畫中」身心障礙者創作 繪出理解隱性障礙
新北市社會局為響應2025年國際身心障礙者日活動主題「理解隱性障礙 消除誤解歧視」，18日舉辦第28屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展頒獎典禮，由副市長劉和然頒發獎牌給125名優秀的身心障礙畫作得獎者、2位「嚴選組」得獎者及6個績優參展單位，鼓勵他們藝術創作的熱情。自由時報 ・ 22 小時前
台東早產率全台最高！政府與民間攜手守護早產兒 打造照護支持網
【健康醫療網／記者陳靖安報導】響應「世界早產兒日」，財團法人台灣早產兒基金會、國民健康署、臺東縣衛生局與國際扶輪3482地區共同主辦的「2025台東世界早產兒日暨早產兒回娘家」活動，於上週11月15日假臺東美術館戶外廣場溫馨登場。現場聚集超過多組早產兒家庭與照護團隊，共同在紫色光輝中為早產寶寶點亮希望，傳遞「早到，不缺席的愛」的信念。 世界衛生組織正式納入全球健康行動 每年11月17日為「世界早產兒日（World Prematurity Day）」，今年（2025）更具有指標性意義——世界衛生組織（WHO）於五月正式通過決議，將「世界早產兒日」納入全球性官方健康宣導行動，呼籲各國共同關注早產議題。這項決議象徵全球對早產兒與其家庭照護需求的重視，也提醒社會大眾：每一個提早到來的小生命，都值得被看見與守護。 政府與早產兒基金會攜手合作 從醫院到家庭周嚴守護 衛生福利部長期關心早產兒福利，是近年來多項友善政策推動的重要推手。包含早產兒視網膜病變藥品、母乳補充品、RSV單株抗體擴增等包含多項健保給付計畫，進一步減輕早產家庭的照護壓力。國民健康署自111年起推動「低（含極低）出生體重兒居家照護計健康醫療網 ・ 20 小時前
鹹酥雞活動讓商圈業績成長 逾12萬民眾到場大快朵頤
記者吳文欽／高雄報導 高雄市觀光局十七日表示，高雄鹹酥雞嘉年華活動連續兩天，在大遠百…中華日報 ・ 1 天前
走進宜蘭的生活精神！「敬好生活節」50組品牌、25場手作，凝聚在地品牌力
今年的「敬好品牌展」以蘭陽溪為策展主題，象徵宜蘭的生命之河，也象徵七年來品牌流動、匯聚與成長的歷程。展覽集結 28 組品牌故事，透過三大展區呈現在地創意能量，「從地方開始的敬好」、「群像風景」與「敬好生活選品系譜」展區，呈現從器物、飲食到工藝設計的多元創意樣...styletc ・ 4 天前
《山鄰款待》市集圓滿落幕 邀您親訪中臺灣與金門感受最真實的款待
圖說: 閉幕大合照 【記者羅伯特 / 綜合報導】由交通部觀光署主辦，阿里山國家風景區管理處主責，統籌參山、日月 […]民眾日報 ・ 1 天前
第11屆傳善奬揭曉 8家社福機構獲獎
台北市 / 綜合報導 邁入第十一屆的傳善獎頒獎典禮，在今天舉行，經過五個多月的審查，主辦單位選出8家優秀的社福機構，加以表揚並贊助每家每年500萬連續三年，等於總共提供1.2億元的經費，支持八個得獎的社福機構，期盼傳遞善念，讓社會更美好。來自書屋的孩子，精心挑選了演奏歌曲，希望透過歌聲，為現場每一位觀眾，帶來溫暖與鼓勵，來自全台各地的，的社福團體齊聚一堂，見證溫馨時刻，得獎的社福機構代表，一一上台發表感言，滿臉笑容，心裡有著無盡感激，從2015年開辦的傳善獎，今年已經邁入第十一屆，今年得獎有，「孩子的書屋」「基督教救助協會」，以及「瑪利亞基金會」和「台灣玩具圖書館」等八家社福機構。涵蓋兒少陪伴偏鄉教育身心障礙支持，安寧照護病友服務與惜食議題等領域，主辦單位總幹事王景賢說：「我們期許所有的傳善獎得獎機構，不只是成為更好的自己而已，因為更好還不夠，要好到滿出來，滿到去影響周圍的這些利害關係人。」傳善獎從今年開始，加碼擴大支持，每個得奬的社福機構，將獲得每年500萬連續三年，共1500萬元的贊助經費，第11屆總計提供1.2億元的支持，就是為了表揚更多有心，做好公益的社福機構，提供長期穩定的資源，安寧照顧基金會執行長張嘉芳說：「確實在這個社會還有一些弱勢族群，可能在善終的準備上沒有那麼到位，就是希望社會大眾能夠更關注心智障礙者。」瑪利亞基金會執行長陳怡君說：「因為少子化的關係及人口老化的關係，其實家庭的功能沒有辦法再持續的，來接住我們這些需要照顧的孩子。」「傳善獎」已經累積85家得獎機構，希望社福機構，弱勢族群及社會大眾之間，建立善的循環，將善念傳遞到台灣各個角落，營造出更美好的社會。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前
華泰銀失智症講座 回響熱
台灣已正式進入超高齡社會，失智症議題成為國人日益關注的重要健康風險。為提升大眾對失智症的認識，華泰銀行文教公益基金會與全民健康基金會主辦、華泰商業銀行、全聯福利中心及肝病防治學術基金會協辦之「明日的記憶-失智症」健康講座，於11月15日舉辦，會中邀請台大醫院精神醫學部醫師陳達夫主講，現場民眾參與踴躍，反應熱烈。工商時報 ・ 8 小時前
世界安寧日 佳里奇美推廣安寧療護結合長照資源
佳里奇美醫院今舉辦「醫起愛循環」公益義賣活動，所得全數捐入社服基金，作為安寧療護基金、協助弱勢家庭，場面溫馨。世界安寧日系列活動由佳里奇美醫院護理部專任護理團隊主辦，透過公益義賣、愛心競標以及多元衛教攤位向民眾推廣安寧療護理念。「醫起愛循環」現場設置多項衛教攤位，以互動方式讓民眾了解安寧照護理念與實自由時報 ・ 57 分鐘前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 19 小時前
劉品言生了！ 曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言生了！她於19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 30 分鐘前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 4 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 18 小時前