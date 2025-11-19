澎湖花宅社區添裝置藝術 中社社區長者訪綠蠵龜館、做黑糖糕

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖花宅社區，近期多了2座裝置藝術，為花宅增添了不同於古厝的風彩。中社社區發展協會推出「綠蠵龜保育長者友善參訪活動」，並結合黑糖糕手作體驗，讓長者「樂學、樂動、樂活」，響應高齡社會需求，同時推廣海洋保育教育。

花宅的裝置藝術，1座在古厝區天上聖母廟前的廣場，另1座設置在三角公園裡，希望能達到預期效益，能讓遊客多注意停留打卡宣傳花宅。中社社區感謝文化部、澎湖縣政府文化局經費以及陳佩真議員的支持，得以讓花宅有新的風貌，社區協會會再接再厲的想可行性點子來為花宅做更進一步活化。

另外，中社社區發展協會也巧妙結合了在地文化「黑糖糕手作體驗」，舉行「綠蠵龜保育長者友善參訪活動」，讓長者在輕鬆的氛圍中，深度體驗海洋生態與在地人文的魅力。此次方案的一大特色，是將靜態的生態參訪與動態的在地黑糖糕手作體驗完美結合。

長者們走進綠蠵龜保育中心就連聲驚嘆，說起走進綠蠵龜館已經是幾十年前的事了，綠蠵龜館內以前設備很單調乏味，不像現在那樣的豐富，整場活動長者們滿是歡心，長輩們的笑容像是給予主辦者(協會)和辛苦志工同仁的回饋，只要長者們歡心，協會會再接再厲的推出活動來讓長者們體驗，並多體驗認識家鄉文化。

