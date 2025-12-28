澎湖花火節大升級！首度聯名「1日本經典動漫」 煙火連放4個月嗨到夏末
實習記者藍子瑄／澎湖報導
澎湖縣政府公布「2026澎湖國際海上花火節」活動期程，並首度攜手日本經典動漫《七龍珠Z》 ，推出全新主題「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」。縣府指出，2026年活動將全面擴大規模，增加場次並延長期程，自4月20日試放場起跑，5月4日正式開幕，一路延續至8月25日閉幕，讓民眾可依不同時段安排觀賞行程。
縣府表示，2026年花火節將採「分階段、分市場」方式推動，5至6月作為觀光前導，7至8月延續暑期熱度，分散人潮、帶動平日旅遊動能。
活動將於4月20日、27日舉辦試放場；正式場次自5月4日至8月25日於「馬公觀音亭園區」登場，煙火與無人機展演於晚間9時施放。開幕與閉幕場將加碼施放12分鐘煙火秀，其餘場次為10分鐘煙火秀，搭配10分鐘無人機燈光展演，總計33場次，另規劃離島及地方限定場次，細節將另行公布。
值得注意的是，今年花火節首度跨界結合《七龍珠Z》，活動期間將規劃角色打卡區、公仔展示、主題裝置及限定聯名商品，打造兼具動漫熱血與花火藝術的夏日盛會。縣府也提醒，相關演出細節與交通配套，將陸續於官方社群平台對外公布。
【2026澎湖國際海上花火節懶人包】
◆ 試放場：4/20、4/27
◆ 活動期間：5/4－8/25
◆ 5/4～6/25｜每週一、四
◆ 6/30～8/25｜每週二
◆ 主會場：澎湖馬公觀音亭園區
◆ 展演時間：晚間9時
◆ 離島場次：吉貝、望安、七美（時間另行公告）
◆ 地方限定場次：湖西、白沙、西嶼（時間另行公告）
更多三立新聞網報導
7.0強震深夜狂搖！楊繡惠直擊棚內驚魂 消防署示警：睡覺遇地震別做1事
深夜地震竹科突現「紅線大塞」！7.0強震一搖秒回廠 工程師揭真相
王Aden大跳沒了、跨年場也飛了！舞台「1反應」代價大 律師曝1招還有救
原來不是為了行憲？呂捷揭「這天」真相：竟是為了「配合美國爸爸」
其他人也在看
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 44
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 129
五股某國小工友修復震損水管 從鋁梯摔落「後腦著地」重創亡
新北市五股區某國小，在昨天（27日）深夜的7.0強震後，管線因此震壞漏水，一位盡職的62歲林姓工友，在修理時不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創，緊急送醫搶救後仍在今天凌晨宣告不治，事發全部經過也曝光。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
五股工安事故！19歲男遭「水晶洞」砸頭 送醫後不治
首次上稿：12/27 14:18更新時間：12/27 17:38（更新內文）即時中心／顏一軒報導今（27）日中午12時52分許，新北市五股區外寮路一間工廠驚傳工安事故，某搬家公司一名19歲余姓男子在進行搬運作業時，不慎遭藝品「水晶洞」砸傷頭部，造成後腦嚴重受創，當場血流如注，消防、救護人員到場後發現余男已失去生命徵象，送往林口長庚醫院急救，惟傷勢過重稍早已宣告不治。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
中山商圈又出狀況? 男突衝誠品南西店 遭警壓制
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導又有男子突然衝進台北市誠品南西店，造成民眾恐慌！周六晚間八點多，有一名男子站在南京西路的馬路中央，警方擔心發生危險，要他趕快過馬路，沒想到，男子突然衝進誠品南西店，情緒還相當激動，讓周造民眾都嚇了一跳，過程中，他除了辱罵員警，還企圖動手，結果遭到警方壓制，帶回管束。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬
這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，拒今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 10
無照男酒駕撞壞「媽媽的瑪莎拉蒂」 友頂罪被識破
台中市 / 綜合報導 台中26歲李姓男子跟朋友在夜店飲酒狂歡，清晨5點多，開車載送4名友人回家，卻失控撞上路邊石墩，車頭全毀，朋友也受傷送醫，警方到場調查時，同車女子還一度想要幫他頂罪。警方調閱監視器都有錄到畫面，李姓男子這才坦承是肇事駕駛，酒測值不但高達0.72，還被查出開的是媽媽的瑪莎拉蒂，而且是無照駕駛，罪加一等，當場上銬送辦。轎車直行通過路口，先是擦撞分隔島，接著撞上人行道圓球狀的石墩，右前車頭嚴重受損，身穿黑衣，他是肇事的26歲男子，撞車了，還不知道，同車的朋友已經受傷。李姓肇事駕駛VS.警員說：「我們撞成這樣，有危害到什麼嗎，你們就撞到路旁邊了，還有人受傷，誰受傷，你乘客受傷了啊。」今(28)日清晨5點多，這輛進口轎車行駛惠中路，通過台灣大道時失控自撞路邊的石墩，車上有3男2女，其中1名男子頭部撞傷送醫救治。發生車禍後肇事男子不斷打電話，同車的女子還向警方自稱是駕駛。李姓肇事駕駛與同車友人VS.警員說：「你不要那麼兇好不好，(我沒在兇)，我們沒有欠你錢，不用那麼兇，認真的，誰開車的，都不講我兩個都一起做(酒測)。」但警方看了路口監視器畫面，勸這名女子，不要假冒頂罪。警員說：「妳剛剛跟我說妳是駕駛，我都有錄音喔，差別就多辦一個而已，反正兩個我都一起送法院。」李姓男子眼看無法抵賴，只好乖乖承認。警員VS.李姓肇事駕駛說：「你跟我講你是不是駕駛人，不然我不會直接對你吹(酒測器)，好，我就是，好，我就是，是嗎，確定是喔，我有錄音錄影喔。」李姓男子酒測值0.72明顯超標，被警方上銬依法送辦，警方調查，李姓男子跟同車的朋友，在夜店喝酒玩樂後，明知駕照已經吊扣還開著媽媽的瑪莎拉蒂，載他們要回逢甲租屋處休息，路上就發生車禍。台中市第六警分局市政派出所副所長廖述儀說：「車內部分乘客身體不適，已送往醫院檢查治療。」李姓男子酒後開車，因為同車的4名乘客沒有勸阻，也被連坐開罰，6000元到15000元。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 2
洩小英外交行程賣中共！ 扯鈴教練魯紀賢遭求刑15年｜#鏡新聞
扯鈴教練魯紀賢因為在台發展共諜組織，今年才被一審重判10年半，北檢今天(12/26)再以另案將他起訴!原來他吸收前空軍之後，又行賄華航職員，索取前總統蔡英文的外交行程資料，全數回傳給中共情工人員，藉此獲利超過570萬元，北檢這次一共起訴4人，並求處魯紀賢15年有期徒刑。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
悼念牆驚見「要殺更多人」恐嚇紙條! 警查影像追留言者
社會中心／黃國誠 吳培嘉 台北報導北捷中山站「誠品南西店」發生隨機攻擊，不少民眾在悼念牆緬懷死者，沒想到，竟然有人揚言犯案！有民眾發現，一張用英文寫著「接下來幾天，我還會殺更多人」的恐嚇字條，警方已經展開追查，另外，針對罹難者王姓銀行員，兆豐金總經理受訪強調，行員表現傑出同仁都很不捨，盼他能夠在天上做天使。隨機攻擊事件後，誠品百貨南西店前，設置悼念牆，不少民眾前來留言，緬懷死者，但就在25日耶誕節這天晚上，驚見一張恐嚇字條。用英文寫下「I will kill more people in the next few days」，意思是接下來幾天我還會殺更多的人，民眾發現後不敢大意，立刻交到警方手上。目擊民眾表示「我們的朋友看到牆上有人，貼了這個東西，看起來滿可怕的，好像說要再次，I will kill more people，我們也是覺得說，當然不希望那樣的事再次發生。」警方已採集字條指紋 過濾監視器畫面比對留言者身份中（圖／民視新聞）根據了解這張紙條，在25日晚間8點38分，被民眾發現，揚言殺人，警方已採集指紋，排除發現民眾的指紋，進行鑑定，同時也透過現場監視器，進行過濾比對。民眾表示「大家都來關心這個事件，我覺得他這樣寫下來，會讓大家更恐慌。」民眾表示「以最高風險為評估吧，就算他是惡作劇，還是要認真看待。」郭男網路恐嚇貼文遭檢方聲押 法官裁三萬交保檢不服提抗告（圖／民視新聞）網路上恐嚇言論不只一樁，20日一篇「期許未來還會有路上隨機砍人，鄭捷精神需要你們來傳承」貼文，警方火速逮捕，33歲郭姓生產設備技術員，聲押後法官卻裁定三萬交保，檢方不服提出抗告。而游姓男子耶誕節前夕，張貼「我要趕進度了，人死的不夠多」，遭調查局逮捕，十萬交保後，檢方火速起訴，案發至今，網路已出現88則恐嚇言論，其中有13人遭逮，5人被羈押，而案發當天，下班後在誠品逛街，卻在四樓碰上張文，不幸遇難的37歲王姓銀行行員，同事滿是不捨。兆豐金控總經理張傳章表示「一個很傑出的行員很不捨，也希望他能夠在天上當天使。」這回直接在案發地點，出現恐嚇字條，警方繃緊神經加強戒備。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：悼念牆驚見「要殺更多人」恐嚇紙條 警查影像追留言者 更多民視新聞報導中山商圈悼念牆驚見恐嚇紙條！用英文寫「將殺更多人」張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子稱北捷「人死的不夠多」恐嚇EMBA同學 46歲男遭桃檢起訴民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中山商圈又爆騷動…詭異白衣男「紅燈站路中突衝進誠品」拒檢揮拳襲警
台北市中山捷運站商圈繼19日發生隨機攻擊案後，昨（27）日晚間再度傳出騷動。一名蔡姓男子違規佇立於南京西路斑馬線中央，遭執勤警員引導至路邊時，竟突然拔腿衝進誠品南西店並拒絕盤查，甚至情緒失控揮拳襲警。警方見狀立即將其壓制並帶回保護管束，全案訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
台南自撞分隔島！車頭凹陷鑲進電桿 女駕駛棄車逃
台南市 / 綜合報導 台南安平慶平路上，今(27)日上午發生一起轎車自撞分隔島，接著又衝撞電桿的意外，巨大聲響讓周邊住戶出來查看，沒想到一名女子從駕駛座走出來，接著趁空檔逃離現場。警方獲報到場，沒有找到駕駛，只能請拖吊車將車輛吊離，整起案件是否涉及不法情事，現在已經掌握相關事證，通知車主到案說明。白色轎車越來越靠近分隔島，下一秒意外發生了，整台車開了上去，車輛不但沒停下還一路向前衝，直到撞上前方電桿，巨大撞擊聲響，把周邊民眾嚇壞，趕緊出來查看，這時只見一名女子從駕駛座方向，走了出來，趁大家不注意，快速徒步離開，再也不見蹤影。目擊民眾VS.記者說：「因為他其實走滿快就趕快離開現場了，應該是宿醉之類的，酒駕畢竟是很不好的行為，尤其現在代駕那麼多，有可能是酒駕還是怎樣嗎，有懷疑啦，有懷疑，因為如果正常人不會出車禍就走了，差不多3、40歲那邊。」猛烈撞擊導致轎車車頭撞爛，保險桿掀起來，疑似還有漏油情況，警方獲報連同拖吊車一起趕赴現場，整起車禍就發生在台南安平慶平路，今日上午10點多。台南第四分局交通分隊小隊長林雄男說：「駕駛人於肇事後逕自離開現場，本分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。」肇逃影片曝光後，民眾質疑，難道是到旁邊的KTV唱歌喝酒後上路嗎？至於駕駛是否有涉及不法情事才會心虛逃逸，現在也都成為追查重點。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
新北割頸案募款達標1424萬 網友勸：快搬家平安生活
新北市校園割頸命案受害家屬獲得社會各界大力支持，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款短短3天就突破千萬元，截至目前已達1424萬元，也引發網友熱議，建議楊父一家可以透過善款搬家，好好生活下去。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
國中生割頸案募款破千萬！ 楊父發聲感謝：把愛傳給更需要的人
教育局原目標為新台幣500萬元，截至12月26日止，已媒合1424萬9611元，達成率285%，專案會持續至31日，結案後將善款交給家屬。不過，市府社會局副局長許秀能表示，後續要核對捐款帳務及開立捐款收據，實際媒合金額須待統計完成後陸續更新。對此，楊爸爸、楊媽媽也發出聲明回應...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
平安夜不平安！邱毅揪罪魁禍首竟是「這人」
[NOWnews今日新聞]前立委邱毅表示，許多人向他反映，平安夜有種很不平安的感覺，他認為是因為綜觀2025年樁樁件件，可見台灣的司法早已淪為政治鬥爭的工具，也成為偽善的假道學，而青鳥黑熊綠蛆橫行，台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
宜蘭7.0強震全台有感！飯店玻璃爆 貨架商品掉滿地
宜蘭縣 / 綜合報導 昨(27)日深夜的強震全台有感，距離震央只有32.3公里的宜蘭首當其衝。礁溪有飯店玻璃被震到碎裂、中間還破了一個大洞，經過一夜後承受不住，直接重砸在地面，瞬間碎成好幾塊。還有超市貨架上的商品掉滿地、東倒西歪，玻璃瓶被震落，碎片四濺、液體也流滿地。居民和遊客回想地震當下都餘悸猶存，甚至有人急忙逃命。收銀台吊牌劇烈地搖晃，宜蘭的超市店員緊皺眉頭嚇壞了，左手扶住台面，右手也緊抓著桌子不放，整個人重心往下蹲低，神色驚恐不停轉頭左右張望，因為近海27日深夜11點05分，發生強震全台有感。超市店員說：「客人也有嚇到。」面對突如其來的地震，不只店員受到驚嚇，店內正在採買的客人，也嚇得被釘在原地，抬頭四處張望就怕有東西砸落，禍從天降。超市客人說：「有啊，嚇一跳，很大一跳。」超市客人說：「還滿大的，我們就想說在原地看一下情況。」貨架上商品掉滿地東倒西歪，玻璃瓶掉落瓶身碎成好幾塊，裡頭的液體全都流出來，地板上溼答答一片。超商業者說：「搖很大，東西就倒掉啊，倒不少，沒有什麼事，就東西倒掉而已。」以縣府為基準，宜蘭距離震央只有32.3公里首當其衝，連礁溪的溫泉飯店也有災情，昨天，整片的落地窗面目全非，玻璃呈現放射狀碎裂，密密麻麻的裂紋布滿表面，中間還破了一個大洞，經過一夜。不敵狂風整塊掉落重砸在地面上，瞬間碎成好幾塊，業者一大早就忙著清理，住客回想事發當下餘悸猶存，同車隊20多人都逃到對面超商。飯店住客周小姐說：「在11樓所以非常非常地搖，能夠在環島的時候同時碰到兩個地震(台東，宜蘭)，表示我們明年要發了。」而位在宜蘭五結的釣蝦場，同樣感受到地震威力，釣蝦池的水像海浪，還湧到地上。釣蝦場老闆說：「我比較比較怕客人受到驚嚇。」釣蝦場老闆說地震發生當下，很擔心客人會受到驚嚇，幸好地震雖大，但在宜蘭沒有造成嚴重災情。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
北市攻擊案後網路恐嚇猖獗 警署：已偵辦94件、查緝13件12人
針對1219台北市隨機襲擊事件，警政署除持續查明犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，另針對網路恐嚇事件，統計本月20日至25日，迄今計偵辦94件，已查緝13件12人，其中羈押5人；相關涉嫌的境外IP資訊，則持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／三重驚傳雙屍命案！情侶陳屍出租套房床上
快訊／三重驚傳雙屍命案！情侶陳屍出租套房床上EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
徐男自稱「花蓮明仁會大哥」 曾與謝和弦發生衝突
花蓮縣 / 綜合報導 這名持利器當街恐嚇女學生的徐姓男子，有不少前科，除了2020年在東大門夜市，與藝人謝和弦發生口角衝突，2023年還在警方面前辯稱自己是廚師，想要隱藏遭通緝的身份，但被警方識破，移送地檢署偵辦。今年1月，傳出他砍傷人後，異想天開叫計程車要將傷者送醫，最後被警方逮捕，因殺人未遂被羈押4個月，沒想到出獄沒多久，又因為恐嚇案件躍上新聞版面。藝人謝和弦說：「我以後不會再來花蓮了，我以後不會再來花蓮了。」情緒失控對著人潮大聲吼叫，藝人謝和弦2020年3月，跟女友莉婭到花蓮東大門夜市觀光，與徐姓男子發生衝突，讓他好生氣。藝人謝和弦說：「習近平給我出來，習近平給我出來。」不斷咆哮甚至一度氣到脫掉上衣，警方獲報立即到場，將人帶返所，而不只5年前，這名徐姓男子，今年1月還傳出持利器砍傷人。員警VS.計程車司機說：「他朋友大概長怎樣，我沒有注意看，沒有注意。」小黃運將驚魂未定，面對員警提問還有些錯愕，原來他以為接到訂單，沒想到是徐姓男子夥同友人犯案，事後竟然叫來計程車要將傷者送醫，計程車司機到場見乘客全身是血，嚇得腳都軟了立即衝到警局報案。徐姓男子說：「我自己過去。」自稱是花蓮明仁會大哥，涉及多起暴力、毒品等等案件，沒想到近日再傳恐嚇女學生。附近店家說：「放學5點後啊，很多人啊，當然是危險啊，問題他們都講不聽，警察有來啊。」徐姓男子才因殺人未遂，遭到羈押4個月，才出來大約3個月，又傳出在校園附近持利器揮舞，還逼女學生當街下跪，也讓民眾對治安產生疑慮。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
傳產老闆發文恐嚇「人死不夠多」 檢2天起訴
新北市 / 綜合報導 張文犯下震驚社會的隨機攻擊案引發社會不安，沒想到23日有一位游姓男子使用手機登入臉書帳號，以本人名義寫下多句恐嚇言論，讓民眾人心惶惶，經過調查局新北市調查處追查後發現，這位游姓男子大有來頭是念國立大學EMBA碩士學歷，更是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為多年前曾和同學發失糾紛，心懷不滿才做出不當行為，事後檢方火速在2天內偵結，將游姓男子以涉犯恐嚇公眾等罪嫌起訴。身穿黑色西裝外套搭配白色襯衫，將高大身材襯托得更加挺拔，他是46歲游姓男子，會被上銬帶回全是因為他被查到，在張文隨機攻擊案發後，上網PO出恐嚇言論，游姓男子在臉書上公開寫下，我全都不要，還口出威脅表示，全部下地獄永世不得超生，最後還寫到，我要趕進度了人死的不夠多。文章中不只點出自己曾就讀的學校，還點出特定人士的姓名，不當言詞引發社會不安，也讓民眾人心惶惶，檢調追查，發現游姓男子擁有國立大學EMBA碩士學歷，還是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為三四年前與EMBA的同學發生糾紛，心懷怨念。看到北捷事件後，23日中午在公司內用手機登入臉書帳號，以本人名義寫恐嚇言論，新北市調查處發現後，循線找到將游姓男子，火速將他拘提到案，桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說：「經檢察官拘提到案後，認被告涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，於近日偵結起訴。」非本案律師葉恕宏說：「依照刑法第151條規定，若行為人以文字，影像或其他方式，對於公眾或不特定多數人發出恐嚇，且內容足以使一般人心生畏懼，就構成恐嚇公眾罪最重得處兩年以下有期徒刑。」網路世界看似自由，但若是逾越法律界限就可能面臨法律責任，這次游姓男子在網上散播恐怖言論，如今也要為自己的行為付出慘痛代價。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
檢舉違停「自己也違規」 併排等移車警察來全開罰
台中市 / 綜合報導 檢舉別人結果自己也被開單！台中一名男子報案，民宅出入口被車輛擋住，為了等警察到場，他把自己的車子併排停在路邊，說是要等對方移車，沒想到因路幅狹窄，同樣也影響雙向通行，員警到場後「一視同仁」將2車雙雙開單舉發，報案的男子氣得與警方爭論，但警方強調維護交通秩序，不能以違規為前提，違法占用車道就是得受罰。民眾說：「不是，警察先生，我現在是要等他們走，我剛剛打電話報警。」民眾不斷解釋，警員不為所動拿起手機拍照取締，民眾說：「我人在這邊而已，你可以先告知吧。」民眾的車輛違規並排停在路上，警員很快就把違規的車牌號碼輸入小電腦。警員VS.民眾說：「我電腦已經Key下去了，就是要開了，我就是等他移車，你現在這樣子怎麼辦。」雙方發生爭執，這口氣民眾實在吞不下，昨(26)日下午台中民眾報案北區這車輛擋住民宅的出入口，請警方來處理，他先把車子並排停在對面，但這條路比較小條，雙向只有一個車道，警察到場一看兩車都違規，通通開罰單。附近民眾說：「違停本來就是違規嘛，他跟他的司法糾紛，我們也不方便介入啊。」警方強調，這位民眾雖然是暫時停放，因為他要等警察到場，但同樣也是違規停放都要受罰，台中市第二警分局永興所副所長李文定說：「該車雖停放在未劃設紅黃線區域，但已占據車道寬度，導致其他車輛必須跨越雙黃線通行，影響交通安全。」警方解釋，員警已經依法完成舉發，如果有疑慮可以向相關單位進行申訴管道，檢舉違規雖然也是為了維持交通秩序，但自己也應該遵守交通規則，不要占用車道，以免影響其他用路人的安全。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話