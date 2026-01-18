澎湖花火節機位搶破頭？易遊網早鳥優惠開跑！五星住宿激省3100元起

記者李鴻典／台北報導

2026年「澎湖國際海上花火節」將於5月4日至8月25日登場，今年最大亮點莫過於攜手《七龍珠Z》聯名合作，活動期間除了有規模升級的煙火秀表演，更結合動漫元素無人機光演出，在海天交會的舞台上，打造全台最具話題性的夏日花火盛會，勢必再度掀起朝聖熱潮。

易遊網澎湖花火節首波預購專案，早鳥優惠激省3千元。（圖／飯店旅宿業者提供）

看準花火節期間的機位稀缺特性，易遊網搶先推出澎湖花火節首波預購專案。易遊網澎湖花火節系列商品，涵蓋主題自由行、豐富行、機加酒、票券體驗等。首推「澎湖五星自由行3天」，安排入住澎湖五星級飯店「澎湖福朋喜來登酒店」，並免費加贈租機車48小時，原價13,000元，挑戰市場最低價，祭出早鳥每人9,990元起，直接激省3,100元，；若偏好更精省的小資方案，則可選擇入住馬公市區質感旅宿「和寓飯店」，三天兩夜機酒自由行每人7,990元起，早鳥再祭第2人折888元，同樣加贈租機車48小時外，此5項行程：浪漫七美島、吉貝水樂園、海洋牧場體驗、夜釣小管、海上花火船，還可免費任選2項，讓旅客用更彈性的預算，輕鬆卡位最美花火季。易遊網APP預訂華信航空澎湖機加酒，兩人同行不限金額， 輸入折扣碼「ae300」可再立折300元。

廣告 廣告

「澎湖五星自由行3天」入住五星級「澎湖福朋喜來登酒店」，早鳥價挑戰市場最低價，每人9,990元起。（圖／飯店旅宿業者提供）

澎湖旅遊除了賞花火，豐富多元的海洋行程同樣是吸引旅客造訪的重要關鍵。根據易遊網銷售統計，花火節期間最受旅客青睞的3大體驗行程，跳島玩法獲得眾多旅客喜愛，透過搭船串聯不同島嶼與海上秘境，不僅能一次走訪多個經典景點，更能感受澎湖各島截然不同的地景樣貌與人文風情。最熱門的體驗行程莫過於經典必遊的「澎湖南海四島一日遊」，行程串聯七美嶼、望安島、桶盤嶼與西吉嶼，帶領旅客走訪雙心石滬、小台灣、花宅聚落、小佛手與藍洞等澎湖指標性景點，還可體驗徜徉海中的浮潛活動，是初訪澎湖、想一次掌握海島精華的旅客首選路線。

澎湖最夯人氣體驗「南海四島一日遊」，走訪澎湖指標性景點，還可體驗浮潛活動，是眾多旅客的首選路線。（圖／飯店旅宿業者提供）

排名第2、深受旅客喜愛的體驗行程，則是主打海上活動與生態互動的「澎湖東海一日遊」。根據易遊網銷售觀察，這條路線以玩法多元、體驗感強烈，成為僅次於經典跳島行程的第2熱銷選擇。行程從東海無人島巡航展開，沿途巡訪員貝嶼、雞善嶼、錠鉤嶼等島嶼景觀，接著登上有「台版馬爾地夫」美譽的無人島「澎澎灘」，體驗SUP與透明獨木舟等人氣水上活動，近距離感受澎湖純淨海色與海底生態。行程中更安排前往龍蝦島進行捕龍蝦體驗，並於小漁村享用現煮龍蝦泡麵，搭配潮池餵魚、野生石蚵採集等在地漁村生活體驗，從玩水、觀景到享用美食一次滿足，是結合自然、生態與趣味性的澎湖特色玩法。

「澎湖東海一日遊」將造訪「台版馬爾地夫」美譽的「澎澎灘」，並安排補龍蝦體驗，是結合自然、生態與趣味性的的熱門跳島行程。（圖／飯店旅宿業者提供）

第3大人氣體驗則是近年討論度快速攀升的「海上賞花火體驗」，特別受到想避開人潮、追求獨特觀賞角度的旅客青睞。行程可選搭百人交通船、6-20人豪華遊艇或帆船出海，在夏夜微風中緩緩航行，從海上仰望澎湖花火在夜空中綻放，遼闊視野與海天交會的氛圍，讓煙火更顯震撼。話題十足的「SUP賞煙火」玩法，於花火施放夜晚由專業教練帶領旅客划行至海面，體驗夜間立式划槳的樂趣，一邊隨著海浪緩緩前行，一邊近距離欣賞高空煙火與海面倒影交織的夢幻景象，以最貼近海洋的方式，留下別具記憶點的花火夜回憶，是許多旅人心中「一生至少要體驗一次」獨特玩法。

花火節期間獨有的「海上賞花火體驗」，可乘船或是夜滑SUP在海上以獨特的視角欣賞璀璨花火。（圖／飯店旅宿業者提供）

麗星郵輪 2.0 於2月17日起以基隆為北部出發點，2026 年推出「8 天 7 晚基隆直航日本京阪航線」，今年提供多種不同天數航程，包括三天兩晚、四天三晚、五天四晚、六天五晚及八天七晚航線，旅客可依照適合天數及目的地來規劃最符合自己的旅程。

擁有三十年郵輪專業歷史的麗星郵輪。（圖／麗星郵輪提供）

三天兩晚及四天三晚沖繩遊；三天兩晚輕鬆出發遊，除了維持周五出發免請假前進沖繩石垣島外，也有週日沖繩那霸可選擇；在四天三晚航程，更能一次沖繩玩兩島，包括前進石垣島享受美食盛宴外、還能前往那霸盡情規劃購物行程。

五天四晚沖繩全覽遊；今年全新推出五天四晚沖繩全覽遊，在五天的旅途中，一次玩三島，包括那霸、石垣島及宮古島可以盡情享受看景點、吃美食、又能規劃購物行程。

六天五晚玩韓國、日本雙國遊及日本雙島、三島遊；年輕人最喜愛的韓國、日本雙國遊今年怎能錯過，串聯濟州、釜山、長崎與那霸等受歡迎港口；今年更是新增九州福岡等港口，滿足旅客對東北亞的多元需求。

八天七晚東京大阪遊；8 月 2 日限定啟航，此航程為市場上唯一能自基隆出發、一次造訪東京與大阪的郵輪產品，讓旅客能搭乘郵輪同時體驗日本兩大核心都會區，除丁經、大阪外，將會抵達享受更豐富且多元的日本行程，還能節省跨城交通與新幹線費用。

蘊泉庄於2026新年之初推出全新企劃「港點好時光」，以經典鑊氣料理與創新港點雙軸出擊。蘊泉庄「港點好時光」不分平/假日午餐NT$980、晚餐NT$1,180(須外加10%服務費)，除了推出第四人半價、第五人免費等優惠，四人同行還額外升級「澎湃饗宴」，並結合時令節氣，每月加送不同主廚手路菜餚，例如一月份「滋補人蔘土雞鍋」即以大寒節氣為題，精心選用整根上選人蔘與土雞以文火燉補，可以益氣活血、防風禦寒。

四人同行升級澎湃饗宴一月份送價值NT$1,280「滋補人蔘土雞鍋」，溫中散寒同時品嚐美味粵式料理。（圖／飯店旅宿業者提供）

此外，隨著天氣冷熱不定，主廚特別以梅膏與桔汁調製「極汁梅膏一字排」開胃，微酸系口感清爽不膩，循著味蕾再品嚐一道「油潑辣子酸湯魚」，入口即化的鱸魚片在燈籠椒的點綴下突顯麻香微辣口感，讓人忍不住一口接一口欲罷不能。

除「港點好食光」餐飲優惠外，蘊泉庄結合淡水唯一溫水井優勢，推出「雙人客房泡湯+港點吃到飽」NT$4,999起及「雙人湯屋+港點吃到飽」NT$4,600起兩種泡湯專案，前者不僅可享三小時客房泡湯，平日周一到周四再加贈三十分鐘；雙人湯屋專案則享1.5小時泡湯時光。

以泉癒食，用黃金琥珀美人湯洗浟疲憊，輕鬆暢饗一道道美味粵式佳餚。（圖／飯店旅宿業者提供）

台北六福萬怡酒店八樓「粵亮廣式料理」於週一至週五午間推出限定餐飲選擇，針對商務午餐、小型聚餐等需求，規劃個人套餐與桌菜兩種形式。此次推出平日午間限定的「靓港點套餐」，每人 1,099 元+10%。而適合 4 人或 6人共享的合菜，則不受平日午間時段限制。

「靓港點套餐」以粵亮廣式料理的經典港點為核心。（圖／飯店旅宿業者提供）

平日午間限定供應的「靓港點套餐」，每人 1,099 元+10%。以粵亮廣式料理的經典港點為核心，由主廚團隊精選搭配，從湯品、點心到主食與甜點，完整呈現廣式餐桌的層次與節奏。套餐內容包含溫潤滋補的「瓦甕老廣煲例湯」、清爽開胃的「香檳薄荷戰斧豬」、香江經典的「XO醬海鮮炆伊麵」、還有八款港式點心、以及甜點「仙翁楊枝甘露」「楓糖芋泥酥」作為收尾。粵亮亦同步推出「四人同行，一人款待」優惠。

粵亮重達三斤的「粵式慢火戰斧牛」，適合4-6人享用。（圖／飯店旅宿業者提供）

為迎合小家庭或人數不多的商務聚餐需求，粵亮廣式料理亦於推出適合 4 人或 6 人共享的合菜。其中 6 人合菜包含重達三斤的「粵式慢火戰斧牛」，靈感源自西式戰斧牛排與伊比利火腿，將東西方元素巧妙融合，使用粵亮自製港式蒜味紅蔥烤肉醬與58度金門高梁，再經舒肥2小時，接續以奶油香煎。最後進入百萬級旋風式烤箱高溫爐烤8分鐘，精準封存每一滴肉汁。搭配當季季節時蔬，吸附牛肉油脂香氣，層次豐富、口感飽滿。4人合菜4,599元+10%，6人合菜8,099元+10%。

新竹喜來登大飯店今年草莓下午茶以「春日繁花 草莓派對」為活動主題，將於1月17日起至3月7日每週六、日下午2點45分至5點於大廳咖啡吧期間限定、限時供應，現場無限量供應超過25道以上草莓甜點、輕食、鹹點吃到飽，繽紛草莓甜點包含「草莓千層塔」、「草莓生乳捲」、「草莓青森蘋果巴斯克」、「草莓巧克力噴泉」、「草莓生乳泡芙」、「新鮮草莓煉乳杯」及現點現做「法式草莓薄餅」搭配現炒新鮮草莓，加上草莓淋醬等夢幻草莓甜品，另有「鮪魚沙拉可頌」、「海鮮炒飯」、「日式綜合壽司」、「青醬番茄蔬菜清湯」等輕食鹹點吃到飽，成人用餐每位999元，兒童用餐每位500元，另加10%服務費。

新竹喜來登1月17起每週六、日推「春日繁花 草莓派對」提供超過25道草莓甜點與鹹食吃到飽。（圖／飯店旅宿業者提供）

除了草莓下午茶吃到飽外，亦可選擇參加1月24日或2月14日下午2點「香料熱草莓酒廚藝教室」，現場教作香料熱草莓酒DIY及享用草莓下午茶一客，1月18日前及2月8日前報名即享早鳥優惠價每位1,200元，活動原價每位1,450元；2月27日與新竹人氣夢幻花店─「想想拾花」聯手開設「甜筒花束手作課程」，現場體驗花束製作及享用草莓下午茶一客，2月15日前報名享早鳥優惠價每位1,999元，活動原價每位2,390元。

新竹喜來登竹人氣夢幻花店─「想想拾花」聯手開設「甜筒花束手作課程」現場體驗花束製作。（圖／飯店旅宿業者提供）

新羅酒店及度假村（The Shilla Hotels & Resorts）全新打造的西安新羅匯紋酒店即將開幕，成為旗下首間進駐中國文化與經濟核心地帶的飯店。繼越南峴港及韓國江陵後，西安新羅匯紋酒店為品牌全球第三座據點，亦是品牌正式進軍中國市場的象徵。

新羅酒店及度假村旗下西安新羅匯紋酒店即將開幕，首次進駐中國，加快全球擴展進程。（圖／飯店旅宿業者提供）

新羅酒店及度假村為韓國奢華酒店的領導品牌，為三星集團旗下新羅酒店集團的飯店業務部門，其新設的西安新羅匯紋酒店將於 2 月 2 日正式開幕，這將是該品牌在中國首家開業的酒店。即日起，可透過新羅酒店及度假村官網或各大線上旅遊平台進行預訂。為慶開幕，酒店推出三種開幕特別方案，最高優惠可享 36% 折扣。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

行天宮徵才開4萬8！爆員工旅遊去日本「領年終、包吃住」看病還有優待

早餐饅頭配開水！他30歲存款破8位數逆襲人生 網：窮怕了我們會更好

快去加油！台灣中油：明日起汽、柴油價格各調漲0.8元、0.9元

像在各國開分店！經濟部貼圖：台積電佈局全球仍是TaiwanSMC

