澎湖花火節機位搶破頭？易遊網早鳥優惠開跑！五星住宿激省3100元起
記者李鴻典／台北報導
2026年「澎湖國際海上花火節」將於5月4日至8月25日登場，今年最大亮點莫過於攜手《七龍珠Z》聯名合作，活動期間除了有規模升級的煙火秀表演，更結合動漫元素無人機光演出，在海天交會的舞台上，打造全台最具話題性的夏日花火盛會，勢必再度掀起朝聖熱潮。
看準花火節期間的機位稀缺特性，易遊網搶先推出澎湖花火節首波預購專案。易遊網澎湖花火節系列商品，涵蓋主題自由行、豐富行、機加酒、票券體驗等。首推「澎湖五星自由行3天」，安排入住澎湖五星級飯店「澎湖福朋喜來登酒店」，並免費加贈租機車48小時，原價13,000元，挑戰市場最低價，祭出早鳥每人9,990元起，直接激省3,100元，；若偏好更精省的小資方案，則可選擇入住馬公市區質感旅宿「和寓飯店」，三天兩夜機酒自由行每人7,990元起，早鳥再祭第2人折888元，同樣加贈租機車48小時外，此5項行程：浪漫七美島、吉貝水樂園、海洋牧場體驗、夜釣小管、海上花火船，還可免費任選2項，讓旅客用更彈性的預算，輕鬆卡位最美花火季。易遊網APP預訂華信航空澎湖機加酒，兩人同行不限金額， 輸入折扣碼「ae300」可再立折300元。
澎湖旅遊除了賞花火，豐富多元的海洋行程同樣是吸引旅客造訪的重要關鍵。根據易遊網銷售統計，花火節期間最受旅客青睞的3大體驗行程，跳島玩法獲得眾多旅客喜愛，透過搭船串聯不同島嶼與海上秘境，不僅能一次走訪多個經典景點，更能感受澎湖各島截然不同的地景樣貌與人文風情。最熱門的體驗行程莫過於經典必遊的「澎湖南海四島一日遊」，行程串聯七美嶼、望安島、桶盤嶼與西吉嶼，帶領旅客走訪雙心石滬、小台灣、花宅聚落、小佛手與藍洞等澎湖指標性景點，還可體驗徜徉海中的浮潛活動，是初訪澎湖、想一次掌握海島精華的旅客首選路線。
排名第2、深受旅客喜愛的體驗行程，則是主打海上活動與生態互動的「澎湖東海一日遊」。根據易遊網銷售觀察，這條路線以玩法多元、體驗感強烈，成為僅次於經典跳島行程的第2熱銷選擇。行程從東海無人島巡航展開，沿途巡訪員貝嶼、雞善嶼、錠鉤嶼等島嶼景觀，接著登上有「台版馬爾地夫」美譽的無人島「澎澎灘」，體驗SUP與透明獨木舟等人氣水上活動，近距離感受澎湖純淨海色與海底生態。行程中更安排前往龍蝦島進行捕龍蝦體驗，並於小漁村享用現煮龍蝦泡麵，搭配潮池餵魚、野生石蚵採集等在地漁村生活體驗，從玩水、觀景到享用美食一次滿足，是結合自然、生態與趣味性的澎湖特色玩法。
第3大人氣體驗則是近年討論度快速攀升的「海上賞花火體驗」，特別受到想避開人潮、追求獨特觀賞角度的旅客青睞。行程可選搭百人交通船、6-20人豪華遊艇或帆船出海，在夏夜微風中緩緩航行，從海上仰望澎湖花火在夜空中綻放，遼闊視野與海天交會的氛圍，讓煙火更顯震撼。話題十足的「SUP賞煙火」玩法，於花火施放夜晚由專業教練帶領旅客划行至海面，體驗夜間立式划槳的樂趣，一邊隨著海浪緩緩前行，一邊近距離欣賞高空煙火與海面倒影交織的夢幻景象，以最貼近海洋的方式，留下別具記憶點的花火夜回憶，是許多旅人心中「一生至少要體驗一次」獨特玩法。
麗星郵輪 2.0 於2月17日起以基隆為北部出發點，2026 年推出「8 天 7 晚基隆直航日本京阪航線」，今年提供多種不同天數航程，包括三天兩晚、四天三晚、五天四晚、六天五晚及八天七晚航線，旅客可依照適合天數及目的地來規劃最符合自己的旅程。
三天兩晚及四天三晚沖繩遊；三天兩晚輕鬆出發遊，除了維持周五出發免請假前進沖繩石垣島外，也有週日沖繩那霸可選擇；在四天三晚航程，更能一次沖繩玩兩島，包括前進石垣島享受美食盛宴外、還能前往那霸盡情規劃購物行程。
五天四晚沖繩全覽遊；今年全新推出五天四晚沖繩全覽遊，在五天的旅途中，一次玩三島，包括那霸、石垣島及宮古島可以盡情享受看景點、吃美食、又能規劃購物行程。
六天五晚玩韓國、日本雙國遊及日本雙島、三島遊；年輕人最喜愛的韓國、日本雙國遊今年怎能錯過，串聯濟州、釜山、長崎與那霸等受歡迎港口；今年更是新增九州福岡等港口，滿足旅客對東北亞的多元需求。
八天七晚東京大阪遊；8 月 2 日限定啟航，此航程為市場上唯一能自基隆出發、一次造訪東京與大阪的郵輪產品，讓旅客能搭乘郵輪同時體驗日本兩大核心都會區，除丁經、大阪外，將會抵達享受更豐富且多元的日本行程，還能節省跨城交通與新幹線費用。
蘊泉庄於2026新年之初推出全新企劃「港點好時光」，以經典鑊氣料理與創新港點雙軸出擊。蘊泉庄「港點好時光」不分平/假日午餐NT$980、晚餐NT$1,180(須外加10%服務費)，除了推出第四人半價、第五人免費等優惠，四人同行還額外升級「澎湃饗宴」，並結合時令節氣，每月加送不同主廚手路菜餚，例如一月份「滋補人蔘土雞鍋」即以大寒節氣為題，精心選用整根上選人蔘與土雞以文火燉補，可以益氣活血、防風禦寒。
此外，隨著天氣冷熱不定，主廚特別以梅膏與桔汁調製「極汁梅膏一字排」開胃，微酸系口感清爽不膩，循著味蕾再品嚐一道「油潑辣子酸湯魚」，入口即化的鱸魚片在燈籠椒的點綴下突顯麻香微辣口感，讓人忍不住一口接一口欲罷不能。
除「港點好食光」餐飲優惠外，蘊泉庄結合淡水唯一溫水井優勢，推出「雙人客房泡湯+港點吃到飽」NT$4,999起及「雙人湯屋+港點吃到飽」NT$4,600起兩種泡湯專案，前者不僅可享三小時客房泡湯，平日周一到周四再加贈三十分鐘；雙人湯屋專案則享1.5小時泡湯時光。
台北六福萬怡酒店八樓「粵亮廣式料理」於週一至週五午間推出限定餐飲選擇，針對商務午餐、小型聚餐等需求，規劃個人套餐與桌菜兩種形式。此次推出平日午間限定的「靓港點套餐」，每人 1,099 元+10%。而適合 4 人或 6人共享的合菜，則不受平日午間時段限制。
平日午間限定供應的「靓港點套餐」，每人 1,099 元+10%。以粵亮廣式料理的經典港點為核心，由主廚團隊精選搭配，從湯品、點心到主食與甜點，完整呈現廣式餐桌的層次與節奏。套餐內容包含溫潤滋補的「瓦甕老廣煲例湯」、清爽開胃的「香檳薄荷戰斧豬」、香江經典的「XO醬海鮮炆伊麵」、還有八款港式點心、以及甜點「仙翁楊枝甘露」「楓糖芋泥酥」作為收尾。粵亮亦同步推出「四人同行，一人款待」優惠。
為迎合小家庭或人數不多的商務聚餐需求，粵亮廣式料理亦於推出適合 4 人或 6 人共享的合菜。其中 6 人合菜包含重達三斤的「粵式慢火戰斧牛」，靈感源自西式戰斧牛排與伊比利火腿，將東西方元素巧妙融合，使用粵亮自製港式蒜味紅蔥烤肉醬與58度金門高梁，再經舒肥2小時，接續以奶油香煎。最後進入百萬級旋風式烤箱高溫爐烤8分鐘，精準封存每一滴肉汁。搭配當季季節時蔬，吸附牛肉油脂香氣，層次豐富、口感飽滿。4人合菜4,599元+10%，6人合菜8,099元+10%。
新竹喜來登大飯店今年草莓下午茶以「春日繁花 草莓派對」為活動主題，將於1月17日起至3月7日每週六、日下午2點45分至5點於大廳咖啡吧期間限定、限時供應，現場無限量供應超過25道以上草莓甜點、輕食、鹹點吃到飽，繽紛草莓甜點包含「草莓千層塔」、「草莓生乳捲」、「草莓青森蘋果巴斯克」、「草莓巧克力噴泉」、「草莓生乳泡芙」、「新鮮草莓煉乳杯」及現點現做「法式草莓薄餅」搭配現炒新鮮草莓，加上草莓淋醬等夢幻草莓甜品，另有「鮪魚沙拉可頌」、「海鮮炒飯」、「日式綜合壽司」、「青醬番茄蔬菜清湯」等輕食鹹點吃到飽，成人用餐每位999元，兒童用餐每位500元，另加10%服務費。
除了草莓下午茶吃到飽外，亦可選擇參加1月24日或2月14日下午2點「香料熱草莓酒廚藝教室」，現場教作香料熱草莓酒DIY及享用草莓下午茶一客，1月18日前及2月8日前報名即享早鳥優惠價每位1,200元，活動原價每位1,450元；2月27日與新竹人氣夢幻花店─「想想拾花」聯手開設「甜筒花束手作課程」，現場體驗花束製作及享用草莓下午茶一客，2月15日前報名享早鳥優惠價每位1,999元，活動原價每位2,390元。
新羅酒店及度假村（The Shilla Hotels & Resorts）全新打造的西安新羅匯紋酒店即將開幕，成為旗下首間進駐中國文化與經濟核心地帶的飯店。繼越南峴港及韓國江陵後，西安新羅匯紋酒店為品牌全球第三座據點，亦是品牌正式進軍中國市場的象徵。
新羅酒店及度假村為韓國奢華酒店的領導品牌，為三星集團旗下新羅酒店集團的飯店業務部門，其新設的西安新羅匯紋酒店將於 2 月 2 日正式開幕，這將是該品牌在中國首家開業的酒店。即日起，可透過新羅酒店及度假村官網或各大線上旅遊平台進行預訂。為慶開幕，酒店推出三種開幕特別方案，最高優惠可享 36% 折扣。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
行天宮徵才開4萬8！爆員工旅遊去日本「領年終、包吃住」看病還有優待
早餐饅頭配開水！他30歲存款破8位數逆襲人生 網：窮怕了我們會更好
快去加油！台灣中油：明日起汽、柴油價格各調漲0.8元、0.9元
像在各國開分店！經濟部貼圖：台積電佈局全球仍是TaiwanSMC
其他人也在看
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 47
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 431
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 22
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 24
「火雲邪神」傳死訊！《功夫》男星梁小龍離世享壽77歲 親友證實了
據了解，梁小龍生於香港貧寒家庭，與祖母相依為命，住在九龍油麻地區，曾學詠春、空手道 ，15歲開始做替身演員，拍過多部電視劇及電影，包括《生龍活虎》、《大俠霍元甲》、以及1982年電視劇《陳真》，他演繹劇中的陳真為人所熟悉。80年代中期，梁小龍一度返回中國大陸...CTWANT ・ 45 分鐘前 ・ 1
濱崎步罕爆氣！怒喊別軟弱「準備要嚐到血」 歌迷嚇傻：20幾年第一次見
日本歌壇天后濱崎步，真的動怒了，因為原定去年11月29日原定在上海舉行的演唱會，臨時遭中國主辦方取消，最終在「零觀眾」的狀況下完成演出，當時就引發各界關注。事隔近兩個月，濱崎步17日再度於社群平台主動提起此事，語氣不再圓融，態度明顯強硬，直接攤牌：「什麼是謊言、什麼是原因，我已經不想再討論了，因為我也不知道。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 23
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 99
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 3
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 5 小時前 ・ 194
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」，莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 47
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 4 小時前 ・ 88
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 天前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 45
中天主播林宸佑被羈押 與賴清德巡視左營營區外洩案有關
橋頭地檢署偵辦林宸佑等人違反國安法等案，據檢調官員透露，林宸佑之所以被盯上，與橋檢起訴的陳姓海陸中士違反國安法案有關，陳姓中士不只為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，還涉嫌洩密案，其中包括總統賴清德2025年7月到左營營區巡視。橋檢查出，陳男自2017年底起任職於海軍陸戰隊某單位，擔任中士，因有資金需求，於網路上結識暱稱「吉祥」之中國人士，2025年2月至3......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 255
下一個噴封測？報價看漲3成恐迎第2波 「這檔記憶體」猛飆31.5%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI需求強勁，近期記憶體相關個股股價表現也十分強盛，加上市場傳出調高記憶體封測報價的聲音，力成（6239）本週股價...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
去銀行別急著走！前行員揭有錢人「2大怪癖」：多待幾分鐘是致富關鍵
日本理財作家飯田道子根據銀行經驗，揭露「有錢人」與「一般人」的兩大理財習慣差異。她指出，富人前往銀行時，不僅辦理業務，更會善用時間主動蒐集最新金融資訊，深入掌握市場動態。其次，相較於普通人僅關注帳戶餘額，有錢人更重視「資金流向」，會仔細核對每一筆收支明細，藉此釐清財務狀況、減少不必要開銷並提升儲蓄動力。飯田道子建議，民眾可從改變這2個日常細節著手，逐步培養致富體質，改善財務現況，邁向財富自由。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 14