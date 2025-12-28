澎湖菓葉村燒餅油酥鍋起火 鐵皮屋付之一炬

（中央社澎湖縣28日電）澎湖湖西鄉菓葉村一處鐵皮屋，今天疑似製作燒餅油酥時，油鍋不慎起火，風勢助長火勢、濃煙直衝天際，澎湖消防局灌救後獲控制，燒毀400平方公尺；屋主輕微燒燙傷，確切肇因調查釐清中。

澎湖消防局是在中午12時56分接獲民眾通報，湖西鄉菓葉村一鐵皮屋發生火警，現場冒出大量濃煙，隨即派遣湖西分隊出動2車3人前往搶救，由消防局第二大隊副大隊長王思源負責現場指揮。

火勢在風勢助長下，加上屋內存放大量易燃物品，導致燃燒範圍擴大，消防局再派遣馬公、澎南、白沙、西嶼分隊及龍門港消防分隊，共計出動12輛消防車24消防人員投入搶救，並同步通報自來水公司加壓供水，台電公司執行現場斷電措施，火勢在下午1時40分獲控制。

澎湖消防局表示，菓葉村一處鐵皮屋火警，初步調查，張姓屋主中午在製作燒餅油酥時，油鍋不慎起火，張男在滅火時不慎遭燒燙傷，幸無大礙；鐵皮屋燒毀面積約400平方公尺，確切起火原因及財物損失，由消防局調查釐清中。（編輯：陳仁華）1141228