澎湖衛生局啟動專案查核 陳淑娟要求落實程序正義

澎湖縣政府衛生局啟動「春節廉政」專案安全維護。圖：澎湖縣政府衛生局政風室提供

農曆春節將屆，為防範假訊息、詐騙及突發攻擊事件風險，澎湖縣政府衛生局政風室宣布，規畫自明（11）日起至本月25日止，結合行政科共同辦理查（稽）核作業，重點鎖定「公務機密」「機關安全」「資訊使用管理」及「郵票管控」等面向，期能提前發掘潛在風險因子，適時研採策進作為，並深化同仁危機意識與內控觀念。

政風室也指出，在食安廉政方面，將透過「食品安全會報」協調各局處執行食安對應措施，並就重大輿情與事件進行瞭解查察；春節前另配合派遣衛生稽查員，針對轄內實體店面、加水站及傳統市場加強抽查，藉由跨單位合作，強化民眾飲食安全的把關力道。

此外，政風室強調將持續落實「公務員赴陸港澳管理機制精進措施」，除提醒同仁赴陸港澳地區均須依規定事前申請核准外，並針對適用公務員服務法、簡任10職等以下同仁，由人事室提供受檢名冊，後續由食品藥物管理科及會計室派員監辦抽籤2%作業（政風室主辦），抽出當年度查調人員清單後報送縣府政風處。若查有赴陸港澳違法（規）情事，將移請機關人事單位依規定辦理並副知縣府政風處；如涉異常不法情事，則函請大陸委員會等機關後續處理。

局長陳淑娟表示，執行職務務必落實程序正義，將廉能意識轉化為日常行政的行動準則，其核心目標在守護公眾利益並建立機關公信力。她也提醒，春節期間如遇與職務有利害關係的餽贈或飲宴應酬，除符合「公務員廉政倫理規範」但書外，應予拒絕、退還或不得參加，盼同仁共同努力，建構親民、效率、專業的優質洽公環境。

