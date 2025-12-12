澎湖表揚特優村里長及績優幹事 肯定基層奉獻

（中央社澎湖縣12日電）澎湖縣長陳光復今天在表揚特優村里長及績優村里幹事時表示，村里長與幹事是政府與民眾溝通的橋梁，不僅奠定所有行政工作基礎，更是地方不可或缺的守護神。

澎湖縣政府今天舉辦年「114年度特優村（里）長及績優村（里）幹事表揚暨聯誼餐敘」活動，縣長陳光復表揚14名特優村里長及9名績優村里幹事。他感謝所有基層夥伴長期奉獻、熱心服務，是維繫地方運作不可或缺的重要力量。

陳光復表示，村里長與村里幹事負責的基層工作包羅萬象，包括弱勢關懷、福利申請、急難通報等，都需要主動深入了解村里民的生活動態與需求，並適時向政府反映民情，角色極為重要。

陳光復指出，村里長與幹事長期扎根地方，正因為有他們始終以熱忱、耐心、愛心與責任感投入，地方才能逐步變得更好。縣府將持續與所有村里幹部攜手，共同打造更宜居、更溫暖的澎湖。

今天接受表揚的特優村里長有馬公東文里李美珠、光明里陳黃淑媛、重慶里葉建祿、桶盤里蘇德成、菜園里黃文隆、湖西鄉尖山村王家興、中西村郭宜媚、青螺村李玉立、白沙鄉後寮村葉文泉、通梁村張健完、西嶼鄉小門村章娥、二崁村陳昭回、望安鄉東坪村呂東昇、七美鄉南港村夏臨福；績優村里幹事有馬公高玉貞、陳雅婷、莊美琴、湖西鄉呂嘉惠、許春端、王明照、白沙鄉鄭玉蘭、西嶼鄉林貴英、望安鄉戚美琴等人。（編輯：黃世雅）1141212