澎湖表揚特優村里長及績優幹事（2） (圖)
澎湖縣政府「114年度特優村（里）長及績優村（里）幹事表揚暨聯誼餐敘」活動12日熱鬧舉行，縣長陳光復（前中）親自出席表揚14名特優村里長及9名績優村里幹事。（澎湖縣政府提供）
中央社 114年12月12日
其他人也在看
五角大廈機密報告曝美難保台？黃暐瀚3點釋疑：對台灣好到要說謝謝
台海關係持續受到國際關注，《紐約時報》於8日發表社論，曝光美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），指出20年前，美國在太平洋的主導地位可保證保衛台灣，不顧現今中國解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀。內容引起外界質疑，「美國打不過中共」。對此，媒體人黃暐瀚就解析美方真正的態度，直言對台灣簡直好到，要說謝謝。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 114
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 241
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 316
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 103
劉寶傑嗆馬英九「賣台」砲轟他這2件事變了
[NOWnews今日新聞]資深媒體人劉寶傑近日撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人。他昨（10）日接受專訪再指出，他知道馬英九在變，而且這個變化惡劣，令他非常厭惡，講白...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 233
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 38
張啟楷挑戰嘉義市長！他嗆藍白合拖累這族群
[NOWnews今日新聞]民眾黨日前證實，最快將在12月底前，提名現任不分區立委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌同時強調，此舉也是民眾黨對藍白整合釋出的重要訊號。對此，網紅「小商人」昨（10）日發文認...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 63
藍營5縣市恐翻轉？郭正亮示警這些人真的強
[NOWnews今日新聞]資深媒體人黃暐瀚日前指出，5個藍營執政的縣市：宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的地區，競選策略「不只守，還想攻」。對此，前立委郭正亮昨（11）...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 66
本周最強內幕》賴瑞隆兒涉霸凌扣幾分，高雄初選新系有殺招？國民黨2026不太妙，這縣市一丟盧秀燕總統掰掰
明（2026）年九合一選舉預計在11月28日舉行，距今倒數不到1年，除全台各地有意參選議員的新血、再戰的老將紛紛浮出水面外，其中縣市長選舉更是備受關注。民進黨方面，向來被視為鐵票區的南部，黨內戰況相當激烈，特別是近來因「演唱會經濟」備受高評價的高雄市長陳其邁，手中的棒子呈現4搶1的態勢。然而，就在民進黨內初選關鍵時刻，居於上風的民進黨立委賴瑞隆卻爆出孩子涉及......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 8
台灣又被點名！川普新版「國家安全戰略」聚焦台海 美中競爭主軸大轉向
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美國川普政府上週公布新版《國家安全戰略》（NationalSecurityStrategy,NSS），內容大幅調整美國對外政策優先順序，其中最...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 14
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 1 天前 ・ 30
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 134
藍白挾人數優勢通過「反年改」法案 綠委嘆：改革八年毀於一旦
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案，將停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，外界擔憂退撫基金提前破產，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 42
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 16
1.25兆元國防預算闖關國會…學者：政府仰賴谷立言 易被人民瞧不起
美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言接受媒體專訪，呼籲立法院審議一點二五兆元的國防特別預算及條例。曾任國民黨駐美代表的淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正說，身為美國駐台代表，谷立言有使命必達的壓力；但是，在特別預算審查前和審查中，我政府應主動向立委詳盡簡報來爭取支持，若還要靠谷立言來「回答任何問題」，很容易被台灣人民瞧不起。聯合新聞網 ・ 12 小時前 ・ 30
婦硬要領勞退130萬給詐團 警「勸到動怒」飆罵
台中一名黃姓婦人差點把辛苦 25 年的勞退金 130 萬，全數領給詐騙集團。警方獲報到郵局強力攔阻，行員與民眾也一起苦口婆心勸說。 #勞退金#130萬#詐騙集團東森新聞影音 ・ 5 小時前 ・ 1
王祖藍好友在「香港大火死去」 從失聯到找到遺體「心痛至極」
香港著名藝人王祖藍近日在出席一場公開活動時，親口證實了一則令人悲痛的消息：他的好友不幸在早前發生於香港大埔宏福苑的五級大火中罹難。王祖藍在鏡頭前坦言，從朋友失聯到最終確認遺體被尋獲，整個過程對他而言是極度煎熬的，讓他感到「心痛至極」，並表示自己心情至今仍非常沉重。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 3
反擊中俄「空中巡邏」美出動B-52轟炸機伴飛日本軍機 自衛隊公布偵查影像
在日本、中國關係緊張升溫之際，俄羅斯於12月9日出動戰機，與中國在日本周邊進行聯合巡邏，日本防衛省緊急升空戰機應對，美國隔日則出動了具備搭載核武能力的B-52戰略轟炸機，與日本戰機一同在日本海上空飛行，日美並重申，將阻止任何企圖以武力片面改變現狀的行動，並確認自衛隊與美軍的待命態勢。 自衛隊另外公布照片，捕捉參與行動的中俄戰機，包括兩架俄Tu-95核戰略轟炸機，與中國轟6（H-6）轟炸機會合，在太平洋進行長距離聯合飛行。此外，還有四架中國殲-16（J-16）戰鬥機、俄國A-50預警機以及兩架蘇30（Su-30）戰鬥機。 俄國國防部也公布影像，展示Tu-95核戰略轟炸機的視角，以及伴飛中國轟6的狀況，聯合飛行約持續8小時。日本防衛大臣小泉進次郎在X上表示，中俄行動意在對日本展現武力，對日本安全構成嚴重憂慮。 南韓軍方表示，在中俄軍機進入其防空識別區時，也緊急升空戰機，加強預警；與此同時，中共持續在台海周邊活動，根據台灣國防部資料，10日清晨6時起的24小時內，偵獲中共軍機15架次及共艦6艘。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 54
NONO被控妨害性自主案二審 六名被害人未求償 盼道歉與正義
藝人NONO（陳宣裕）涉性侵猥褻六人案，一審遭判2年6月徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天上午開庭，NONO否認犯行。六名被害人均未求償，只盼道歉與司法正義。高院定明年1月29日傳喚證人，2月12日辯論，並擇期宣判。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 46
年改倒退！藍白強行通過停砍公務員年金 所得替代率回溯停在2023年
立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》，《公立學校教職員退休資遣撫卹法》第三十七條條文修正草案，，今天（12日）下午三讀通過，公務人員所得替代率回溯至2023年。《公務人員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票48票，《公立學校教職員退休資遣撫卹法》以同意票60票、不同意票50票，在藍、白兩黨人數優勢下通過。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 4