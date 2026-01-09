澎湖西嶼疑發現飛行器殘骸 軍方依「1線索」判定非失事F-16

澎湖西嶼發現一大塊殘骸，現場拉起封鎖線，軍方檢視後認定並非F-16殘骸。海巡署提供



空軍上尉辛柏毅6日駕駛F-16V在花蓮外海進行例行性夜航訓練時失聯，今天（1/9）一度傳出在澎湖西嶼發現飛行器殘骸，軍方不敢大意，立刻派員前往確認，經相關單位檢視，認為是中國民航機零件。

民眾今天中午12時許向西嶼鄉警方通報，在西嶼小門沙灘發現一大塊金屬殘骸，懷疑是飛機蒙皮。岸巡人員到場拉起封鎖線，並通知軍方到場鑑定；空軍馬基隊員檢視後確認該金屬是飛機殘骸，但特徵與戰機不符，且外殼有簡體字，初步判斷是中國民航機殘骸，與F-16V戰機無關。

廣告 廣告

飛官辛柏毅搜救行動今天進入第4天，軍方仍全力搜救，今天出動空軍15架次、海軍2艘、7艘海巡署艦艇，陸上出動183名岸巡人員，以及47輛次輕、中型戰術輪車。

更多太報報導

辛柏毅墜機搜救重大進展！澎湖西嶼發現疑F-16殘骸 軍方趕往

辛柏毅墜機第4天！家屬：你想回家又叫我們不要找你 原因催淚

暖心一幕！搶救辛柏毅 安捷航空連夜集結「帶教官回家」