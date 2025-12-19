澎湖西嶼紫菜礁二採大豐收 釣客也來湊一腳爽拉原因曝

紫菜礁二次採收產量豐，每個人收穫都增加。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序入冬，澎湖「三金」採收，其中，「黑金」紫菜每年在農曆春節前採收，被視為年終獎金，也是澎湖人家庭副業經濟來源之一，與「白金」土魠、 「綠金」海菜並稱澎湖3金，每年年底由西嶼紫菜礁率先開採，首採雖不理想，但二採就大豐收，連釣客都來湊熱鬧。

入冬以來氣候忽冷忽熱，野生紫菜生長不佳，紫菜礁首採平均每個人只有2-3斤。隨後天冷風大，二採收穫轉好，吸引許多人冒險採摘，平均每個人約有3-5台斤。野生紫菜量少，因此每台斤售價約500元，比人工養殖300元售價好。

野生紫菜吸引臭肚魚，釣客也湧入玄武岩礁岩區作釣，就地拔取紫菜當釣餌，搏浪釣客與埋頭苦幹村民在紫菜礁形成強烈對比，雖有點唐突，但又不失和諧，都是一種生活模式及人生體驗。

澎湖紫菜大都長在無人島離島，部分屬於特定村里管理，例如，姑婆嶼紫菜由白沙赤崁龍德宮管理，向村民收取「丁口錢」，發放採集證登島採收，也會統包標給業者，今年年底會進行第一次採收作業。但西嶼紫菜礁屬陸連島，不可以發包，開放給鄰近村里自行採收。

紫菜吸引臭肚魚覓食，也讓釣客前往試試手氣。(記者劉禹慶攝)

