澎湖親子遊田間 採青菜、體驗石磨豆花、製作蔬果造型氣球
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府農漁局今(22)日在湖西鄉南寮風車農場舉辦的親子田間體驗活動，甫開放報名就出現秒殺，參加民眾不僅享受親手採收農作物青江菜的樂趣，還體驗傳統石磨豆花和製作趣味蔬果造型氣球！看到大家臉上洋溢著笑容，共享美好的田園時光，真是太棒了！
為推廣樂活農耕，鼓勵大家親近大自然，澎湖縣政府農漁局在湖西鄉南寮風車農場舉辦田間體驗-採收趣活動，體驗農事樂趣。活動內容有田間採收農作物、體驗石磨豆花及製作蔬果造型氣球，以寓教於樂方式增進農業知識，分享農作經驗等。這次寓教於樂的活動，讓大小朋友都滿載而歸！
南寮風車有機農場業者趙嘉協表示，民眾來農場用餐，他的食材全部都是澎湖當地生產，為了讓民眾有美好的農村體驗，更搬出澎湖先民的拿手絕活，例如海沙炒花生、石臼磨豆漿等，讓每個民眾都能大展身手，翻炒最正宗的澎湖花生米，讓民眾自己動手作，更能留下深刻印象。
趙嘉協表示，冬季種植的蔬菜特別好吃，但種植過程很艱苦，證實一分耕耘、一分收穫，讓親子們都能享受冬季田間體驗，身為澎湖子弟希望為家鄉澎湖貢獻，讓下一代子弟都能了解家鄉食材的優劣。活動會場，澎湖縣農漁局長陳高樑也到場與民同樂，宣導澎湖有機農業。
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
其他人也在看
綠盼「花蓮加碼普發現金」 徐榛蔚：縣府重視財政紀律
針對中央普發現金1萬元，民進黨籍花蓮縣議員張美慧呼籲，縣府也要再加碼1萬，更舉出實例，在115年度預算書中，像是農會產銷班，就從40萬元增加到6百萬元，還有「夏戀嘉年華」預算，也較今年增加1千萬元，質...華視 ・ 10 小時前
補糧食券削減 州府周發20元支票
州長霍楚(Kathy Hochul)21日宣布撥款緊急補助200萬元用於FreshConnect計畫，每周向有需要的居民...世界日報World Journal ・ 15 小時前
《緋夜傳奇 重製版》2月26日正式發售，預購特典與各版本收錄內容一次看
萬代南夢宮娛樂宣布，《緋夜傳奇 Remastered》即將在2026年2月26日於PlayStation5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S平台，在2月27日於STEAM平台上發售。除了同步公開2支宣傳影片及版本情報外，本作的預購也已開啟。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
聲援陳菁徽！藍營籲市府別用濫訴掩蓋
國民黨高雄市議會黨團聲援陳菁徽，品觀點 ・ 8 小時前
民眾抗議捷克國家博物館 要求掛回烏克蘭國旗 (圖)
示威團體Kaputin近日在捷克國家博物館正門抗議，要求館方重新掛回烏克蘭國旗，吸引百人響應，而當時博物館外牆懸掛的是故宮文物展海報。中央社 ・ 8 小時前
印度"太陽城"巴德拉 點亮450萬戶家庭
在印度拉賈斯坦邦的沙漠中，一座太陽能電廠，改變了上千人的生活。曾經因為長期停電而被迫中斷的農耕、課業和商機，如今都在太陽能的支持下，重新啟動，穩定的電力不只讓村民擺脫高溫與黑暗，也帶來了希望。 曾...大愛電視 ・ 10 小時前
日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死
日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死EBC東森新聞 ・ 15 小時前
遠銀不排除成立金控 明年進駐亞資中心啟動財管2.0
【記者許麗珍／台北報導】近來金融圈併購案頻傳，遠東銀行執行副總經理林建忠表示，集團內已有證券、租賃等公司，為追求外部成長，除思考遠東集團體系內收購、整併，也不排除研議成立金融控股公司的可能性。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前
冬天「紅斑性狼瘡」易惡化！冬令進補恐刺激體內熱象惡化
紅斑性狼瘡常見於年輕女性，尤其冬天更容易出現手腳冰冷、臉頰泛紅的情形，若一再誤認為只是天氣冷或氣血循環不佳，可能忽略背後病程變化。中天新聞網 ・ 1 天前
澎湖花火節擬明年延長1個月 民代反對：可考慮加放場次
澎湖縣政府計畫明年延長花火節施放時間，由現行4月至7月，再延長至8月，解決今年7月花火節結束，觀光人數墜崖式下降問題。澎湖縣議會總質詢時間，議員蘇育德表示不贊同花火節延長，但可考慮在4至7月施放時間內，增加施放場次，避免對澎湖交通及環境增加負擔。自由時報 ・ 1 天前
港府：立法會投票時間延長 不等於更多人投票
（中央社台北22日電）香港立法會將於12月7日改選，中央社 ・ 8 小時前
台北市選情太現實！游盈隆點名她可戰蔣萬安
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉布局備受關注，民進黨在台北市的人選尚未出爐，目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達參選意願，不過，綠委王世堅、沈伯洋也被頻頻點名。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
德國外長警告：俄烏協議不可操之過急
在美國提出結束俄烏戰爭的28點計劃後，德國外長瓦德富爾發出警告，呼籲各方冷靜應對、避免倉促達成協議。他還透露，歐洲正在緊鑼密鼓地制定替代方案。德國之聲 ・ 10 小時前
大小學伴相見歡 慈濟大學大學伴帶小學伴DIY
讓大小學伴「相見歡」，慈濟大學邀請「大小學伴線上教學計畫」的合作學校，花蓮縣立豐濱國中、富源國小、瑞穗國中的學生們，透過破冰遊戲、食農教育及防災課程等，促進雙方情感，也從實體課程中學到教室外的知識。國立教育廣播電台 ・ 13 小時前
日月潭自行車嘉年華千人浪漫騎遊 日本團穿「謝謝台灣」T恤揪騎
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華今天（22日）在向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者齊聚，在涼爽秋風吹拂下，於湖光山色的日月潭浪漫騎遊，開幕式特別邀請車友用自行車在向山大草地上排出巨型「Sun Moon Lake」字樣，向世界發出最熱情的單車騎遊邀請函。自由時報 ・ 12 小時前
海廢登陸前哨站 澎湖淨灘向垃圾宣戰
澎湖美好的觀光形象，面臨崩潰危機！怎麼回事？原來東北季風每年捲起成堆成堆的垃圾堆到沙灘上，細看五花八門，有海洋廢棄物也有食物包裝，什麼都有，令當地人相當無奈。澎湖科大的慈青，也發現印象中的美麗風景...大愛電視 ・ 22 小時前
龍潭高原國小110週年校慶園遊會 張善政：持續打造優質學習環境
桃園市長張善政22日上午前往龍潭區，出席「龍潭高原國小110週年校慶園遊會」。張市長表示，高原國小環境清幽、校史悠久，是桃園市歷史最深厚、表現最突出的學校之一。市府將持續改善學校設施及周邊通學步道，讓桃園莘莘學子在優質的學習環境中成長茁壯，成為國家未來的重要人才。張善政指出，高原國小曾分出龍源國小與三和國小，充分彰顯其教育能量與影響力。校內樂團亦與龍潭管弦樂團長期合作演出，展現學生在音樂藝術領域的亮眼成果。張市長肯定學校在學業與藝術教育上的均衡發展，鼓勵孩子們持續追求卓越、發揮天賦。教育局表示，市府近年來積極改善高原國小校園環境及教學設備，包含半戶外球場、幼兒園環境改善、跑道整修、晨曦樓防風雨窗工程與智慧學校數位學堂等多項工程，同時持續補助營養午餐，確保學生獲得健康安全的學習條件。市府將讓校園持續升級，打造更適性、更友善的就學環境。活動包括市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良、市府教育局長劉仲成、高原國小校長林志展及家長會長張光賢等均更多新聞推薦 ● 2026天象亮點！ 月全食、行星合與流星雨等精彩天象全入列台灣好新聞 ・ 12 小時前
這些地點被中國鎖定嗎? 解密彰化市路面"三角神秘標"
中部中心/李文華 彰化報導民眾在猜，這是什麼？彰化市的路面，出現了好多張"三角形神秘標示"，不少人看得霧煞煞，有人說像電影裡的記號，還有"陰謀論"，質疑這些地點，該不會被中國鎖定了吧？議論紛紛在社群發酵，貼圖單位趕緊跳出來解釋！彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)這輛車，開到一半突然停下來，駕駛遲疑了一兩秒，決定把標誌，輾過去，另外的車子，也有繞著走的，到底地面上的，是什麼？細看一下，原來圖案長這樣，有編號，四邊形，綠底，上面有六個紅色三角形，尖端相連。在彰化市民族路與中華路口，貼著幾張民眾覺得很陌生的圖案，其它的道路，也有，甚至引發民眾"陰謀論"，PO文問，這該不是被中國鎖定的吧？彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)消息一傳出去，在社群上發酵，有的民眾覺得好玩，有的人質疑，該不會害人"犁田"吧？公部門跳出來解釋了，原來是地政單位，在做航照測量的一個標記的地方。公路局則說，在道路上貼圖案，必須事先申請，否則對往來車輛行車安全，恐怕有疑慮。定位座標圖在完成任務之後，已被全面拆除。原文出處：「這些地點」被中國鎖定了嗎？ 解密彰化市路面「三角神秘標」 更多民視新聞報導悲情庇護島！ 彰南路庇護島被撞10次反光桿包圍無效嗶一下多10秒！路口「1裝置」2類人受惠網狂讚校門口只有斑馬線無號誌燈 學生上學過馬路超驚險民視影音 ・ 12 小時前
影／建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大為慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時互傳媒 ・ 11 小時前
中市外埔馬鳴國小校慶 雲林大埤白沙屯媽祖駐駕賜福
台中市今（22）日有多所國小舉辦校慶，外埔區馬鳴國小舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶嘉年華，校方邀請來自雲林縣大埤白沙屯媽祖駐駕，讓師生參拜祈福。台中市長盧秀燕表示，馬鳴國小雖然學校很小、不滿百人，每一位小朋友都是大家的心肝寶貝，祝福學校60歲生日快樂，「馬到成功、一鳴驚人！」自由時報 ・ 12 小時前