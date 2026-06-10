澎湖警察節慶祝大會 副縣長期勉員警三好

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（中央社澎湖縣10日電）澎湖縣警察局今天提前舉辦警察節慶祝大會，副縣長林皆興表揚模範警察外，更期勉全體員警在有「好裝備、好身體、好精力」下，全力維護地方治安等各領域等工作。

澎湖縣警局警察節慶祝大會今天下午在警局2樓大禮堂舉行，包括副縣長林皆興、澎湖地檢署檢察長吳怡明、警局長林樹國等與會，並表揚今年模範警察與績優員警等。

林皆興表示，警察肩負維護社會治安、保障交通安全及推動為民服務的重要工作，長期以來不分晝夜堅守崗位，守護民眾生命財產安全，對於警察在工作崗位上的優異表現與無私付出，表達高度肯定，尤其澎湖正值國際海上花火節期間，更投入大批警力在維護交通、治安及為民服務工作，為澎湖營造穩定的治安與順暢的交通環境，讓遊客感受到澎湖的熱情與安全。

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林皆興期勉全體員警在有「好裝備、好身體、好精力」等「三好」，全心投入地方治安維護等各領域的服務，確保澎湖是治安滿意度最佳的縣市。

澎湖警察節慶祝大會今天表揚模範警察歐秉豐、林俊發，還表揚有資深績優警察、績優員警、義警和志工等27人，現場安排有自助餐會，警察提前歡度屬於自己的節日。（編輯：李亨山）1150610