澎湖警局長林樹國上任 陳光復期勉加強打詐防毒

（中央社澎湖縣20日電）澎湖縣警察局新任局長林樹國今天上任，澎湖縣長陳光復期勉在既有的基礎上，做好澎湖地區的治安工作。

澎湖縣警察局卸新任局長交接典禮今天下午在警局大禮堂舉行，由陳光復布達後，新任局長林樹國宣誓就任。警政署警政委員陳明君到場監交，包括議長陳毓仁、檢察長周士榆、澎防部政戰主任王瑞賢與新到任的澎湖調查站主任李應泉等人與會。

陳光復表示，澎湖長久以來，治安工作在歷任警局長的打拚下，有亮眼的好成績，期許新任局長林樹國能在既有的基礎上，做好打詐、防毒等工作，讓澎湖的治安更好。

專程回澎湖主持監交的警政委員陳明君盛讚新任局長林樹國，從基層做起、內外勤經歷完整豐富，更具有交通大學資訊管理博士等專長，獲得中央拔擢出任澎湖局長，期許未來要落實防詐跨域合作、強化掃蕩毒品、維護交通安全、嚴格內部管理與營造友善職場等現階段5大警政工作。

新任澎湖縣警局長林樹國，中央警察大學53期畢業、淡江大學資訊管理碩士及交通大學博士，曾任桃園市警察局及台北市警察局資訊室主任、南投縣政府警察局副局長、桃園市政府警察局大溪分局、八德分局分局長及內政部警政署資訊室主任等職務，此次由警政署資訊室拔擢出任澎湖縣警察局長一職。（編輯：李淑華）1150120