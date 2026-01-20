澎湖警局長林樹國上任 陳光復期勉加強打詐防毒
（中央社澎湖縣20日電）澎湖縣警察局新任局長林樹國今天上任，澎湖縣長陳光復期勉在既有的基礎上，做好澎湖地區的治安工作。
澎湖縣警察局卸新任局長交接典禮今天下午在警局大禮堂舉行，由陳光復布達後，新任局長林樹國宣誓就任。警政署警政委員陳明君到場監交，包括議長陳毓仁、檢察長周士榆、澎防部政戰主任王瑞賢與新到任的澎湖調查站主任李應泉等人與會。
陳光復表示，澎湖長久以來，治安工作在歷任警局長的打拚下，有亮眼的好成績，期許新任局長林樹國能在既有的基礎上，做好打詐、防毒等工作，讓澎湖的治安更好。
專程回澎湖主持監交的警政委員陳明君盛讚新任局長林樹國，從基層做起、內外勤經歷完整豐富，更具有交通大學資訊管理博士等專長，獲得中央拔擢出任澎湖局長，期許未來要落實防詐跨域合作、強化掃蕩毒品、維護交通安全、嚴格內部管理與營造友善職場等現階段5大警政工作。
新任澎湖縣警局長林樹國，中央警察大學53期畢業、淡江大學資訊管理碩士及交通大學博士，曾任桃園市警察局及台北市警察局資訊室主任、南投縣政府警察局副局長、桃園市政府警察局大溪分局、八德分局分局長及內政部警政署資訊室主任等職務，此次由警政署資訊室拔擢出任澎湖縣警察局長一職。（編輯：李淑華）1150120
其他人也在看
搭高鐵被要求換座 妹這輩子「第一次拒絕」 掀教戰分享
搭高鐵遇到有人要求換座位怎麼辦？一名女網友分享，她買高鐵對號座，上車發現座位被坐走，對方當場要求換座位，原PO猶豫了一下，仍鼓起勇氣拒絕，雖然之後很害怕被對方咒罵，但如願坐回自己的位置，貼文引發討論，不少人力挺原PO，認為付錢買座位，沒必要為拒絕換位而內耗，也直言無法理解，有些人不事先選位置，上車後還直接坐在別人的位子上，等座位主人來了才說「我要換座位」，實在很沒禮貌。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 10
只花100元就翻身！3筆億萬頭獎 還是沒人領
台彩今（20)日表示，目前尚有3筆億元以上頭獎未兌領，3筆最高頭獎2.17億元，最快3月到期，但投注金額不是最低的，投注金額最低只花100元就翻身。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 51
健康主題館／吃東西嗆咳 不要急拍背恐窒息
高齡長輩、中風、巴金森病、失智症患者，都是吞嚥障礙的高風險族群，若反覆嗆咳，會將口咽處的分泌物帶入肺部，增加肺炎感染風險。聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 7
不只是關稅！買車錢都繳去哪了？進口車價格全解析 ｜汽車小學堂
在台灣，進口車價貴始終是熱門話題。近來因對美關稅，進口車關稅歸零消息甚囂塵上，網路甚至流傳「關稅降為0，車價可降4成」，如此說法聽起來有夠香，但是在數學與商業實務上，這樣的結果正確嗎?Yahoo奇摩汽車機車 ・ 9 小時前 ・ 53
猴硐貓村亮紅燈！200隻貓剩30隻 居民憂心未來只剩地名
猴硐貓村，曾被譽為「全球六大賞貓景點」，如今面臨流浪貓數量驟減的困境。據悉，該村全盛時期曾有超過200隻流浪貓，但目前僅剩約30隻，這一現象引起了居民和遊客的極大關注。居民表示，若缺乏有效的管理和保護措施，這個以貓聞名的觀光地點將可能只剩下名字，卻難再見貓咪的身影。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 70
陸籍配偶周滿芝涉為中國發展在台組織 無罪更審逆轉改判8年
台灣新住民關懷總會理事長周滿芝被控受中國大陸指示與資助，在台發展組織，高雄高分院判決無罪，但最高法院認定原判決調查未盡發回。高雄高分院更審，今天依周滿芝涉犯國安法，逆轉改判有期徒刑8年，全案可上訴。Yahoo即時新聞 ・ 7 小時前 ・ 164
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 14
米倉涼子遭日本警方函送 檢方評估是否進行後續動作
日本女星米倉涼子因涉嫌違反麻藥取締法，今天傳出已遭警方以函送移送檢方。關東信越厚生局麻藥取締部表示，去年夏天因接獲線索，對米倉涼子與一名阿根廷籍男性友人的住處進行搜索，當場並查扣疑似藥物，經鑑定確認屬違禁品，日前米倉涼子曾表示已配合調查，沒想到今天竟傳出新進展。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 35
《愛情怎麼翻譯？》高允貞新劇《所有人都在與自己的無價值對抗》官宣：搭檔具教煥演繹時下人們故事！為《我的大叔》、《我的出走日記》編劇新作！
近期超大勢的29歲女演員高允貞(高胤禎)目前搭檔金宣虎主演的Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》才甫上線，沒想到在今(20)日隨即官宣下部新作！高允貞確定搭檔具教煥主演JTBC新劇《所有人都在與自己的無價值對抗》，該劇編導更是強強聯手，為《我的大叔》、《我的出走日記》編劇朴海英執筆，聯手《山茶花開時》導演車榮勳執導，並預計在2026年上半年播出，消息一出掀起各界期待！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前 ・ 5
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 10
真的不是你太懶…是快燒乾了！ 醫揭10大「職業倦怠」身心求救訊號
「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
《黑澀會》可青結婚2年突鬆口「去年有寶寶」 親揭流產原因
可青在2023年答應男友求婚，2024年舉辦婚宴，當年演藝圈閨密徐凱希和張語噥都有到場送上祝福。可青成為人妻約2年，近日她在社群平台Instagram開放網友提問，有人問及她是否有當媽媽的計畫；對此，她大方回應，自己與先生一直以來都是以「順其自然」的方式。接著可青鬆口去（2...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 2
地磁劇烈擾動！氣象署警示：36小時內通訊與供電恐異常
氣象署說明，這次太空天氣事件起因於太陽表面活躍區（AR4341）於1月19日釋放出一波X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨明顯的日冕物質拋射事件（CME）。該CME已於1月20日凌晨通過近地空間，導致太陽風風速與密度迅速上升。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）所提供的WSA-Enlil模式...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 39
不再吃虧！4星座翻身轉運 能量大爆發
不再吃虧！4星座翻身轉運 能量大爆發EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
氣球黏五官…6歲女童「遭氦氣灌喉」抽搐發黑、剩一灘尿！生死畫面曝光
這款氣球「氦」人聽聞！台南一名爸爸發勸世文，指出17日因為一顆氦氣氣球差點失去女兒。起因是他近期買了裝有氦氣的卡通氣球給三姊弟玩，其中6歲大女兒發現氣球破了，下意識對嘴吹想補氣；未料，消風的氣球竟套頭黏在口鼻，瞬間吸入大量氦氣倒地昏迷抽搐、尿失禁，父親上完廁所見狀急忙扯掉，女童嘴唇已發黑，送醫才撿回一命，回放監視器生死一瞬間，直言「如果再慢幾秒，世界就不樣了」。對此，毒物科醫師提醒，氦氣會取代肺部導致缺氧，嚴重可能會致命！三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 7 小時前 ・ 71
被控帶走國防機密！ 黃國昌：誤拿不到30秒
國防部長顧立雄昨天到立法院國防委員會，以秘密會議形式報告1.25兆元國防特別條例，不料發生插曲，民眾黨立委黃國昌一度把機密資料帶出會議室，根據他自己的說法，走到電梯口就發現誤拿資料，立刻還回會議室，前...華視 ・ 5 小時前 ・ 285
雷虎正式提告網紅Cheap求償1億元 希望追出幕後「乾爹」
上市公司雷虎科技日前發布重訊，針對YouTuber「Cheap」在影片中影射公司為特定股東「套利工具」、涉及利益輸送等說法，嚴正澄清並予以駁斥，並表示將循法律途徑提出告訴。雷虎科技也上報 ・ 7 小時前 ・ 54
Rain點名她為何不跳 「聽障粉絲發文」釣出雨神親自回覆：是我不夠體貼
Rain（鄭智薰）上周睽違20年於台北小巨蛋開唱，演出過程中，他點名一位粉絲沒有跟著音樂起舞，後來該名粉絲在社群上自述是名聽障人士，所以當下才無法通理解偶像在說些什麼，擔心Rain會因此誤會。沒想到該則貼文真的被Rain看見，還親自以繁體中文留言回應：「真心感謝你來觀看演出，我很感動。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 14