澎湖警掃蕩暴力集團 逮獲許姓主嫌等10人送辦

（中央社澎湖縣11日電）春節安全維護工作登場，馬公分局今天宣布瓦解一起暴力犯罪組織集團，許姓男子為首等近10名全遭拘提到案，依妨害秩序等罪嫌送辦。

澎湖縣警局發布新聞稿指出，馬公市區KTV等營業場所，今年1月起接連發生多起遭不明人士暴力砸店毀損案件，造成店家財損及恐慌。馬公分局獲報後十分重視，與警局刑事警察大隊、台北市刑警大隊及航警高雄分局馬公分駐所組成專案小組，並報請澎湖地檢署指揮偵辦，展現警方打擊犯罪、維護治安決心。

警方專案小組深入追查，發現以許姓男子為首的暴力集團，其成員近10名，仗勢欺人，動輒以暴力手段毀損店家設施，行徑相當囂張，專案小組月餘縝密調查跟監、埋伏與蒐證，完整掌握行蹤及犯罪事證。見時機成熟，日前持拘票及搜索票，兵分多路，將許姓主嫌及成員全數拘提到案，一舉瓦解暴力犯罪組織。

專案小組現場並查扣相關不法資產及球棒、空氣槍、電擊棒、手機、現金、車輛等作案工具一批，全案依毀損、恐嚇、妨害秩序、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送澎湖地檢署偵辦。

澎湖縣警察局長林樹國上任以來，對於轄內發生暴力案件，極為重視，特別強調，治安平穩是鄉親最珍視的資產，警方對於任何破壞社會秩序、挑戰公權力的暴力犯罪，秉持「零容忍」的強硬態度，務必刨根究底、嚴懲不貸，以行動展現警方守護澎湖治安的決心，維護菊島安居樂業的生活環境。（編輯：李淑華）1150211