澎湖警方掃蕩暴力集團 年前維護優質治安

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】澎湖縣政府警察局日前宣布破獲以吳姓男子為首的暴力犯罪集團，查獲包括吳嫌在內共5名成員。該集團自114年下半年起橫行馬公市區，涉嫌多起妨害自由、傷害及毒品案，嚴重衝擊地方治安。專案小組於年前發動搜索並將全案移送法辦，吳姓主嫌及沈姓共犯已由法院裁定羈押禁見，展現警方維護春節前夕治安與打擊黑幫的決心。

吳姓男子為首的暴力集團涉嫌妨害自由、恐嚇、傷害及毀損等犯罪行為。（澎湖縣警局提供）

吳嫌為首的暴力犯罪集團自去年下半年起，經常在馬公市區糾眾鬧事，行徑囂張且大膽，對居民安全造成威脅。澎湖縣警局刑事警察大隊與馬公分局隨即組成專案小組，報請澎湖地方檢察署檢察官黃政德指揮偵辦。經專案小組長期蒐證，確認該集團涉及多起妨害自由、恐嚇、傷害及毀損等不法行為，並掌握其販毒暴力事證，於日前展開除暴檢肅行動。

現場查扣犯罪使用之手機、橡膠軟棒、刀械、商業本票等贓證物。（澎湖縣警局提供）

警方在行動中持法院核發之拘票及搜索票，同步檢肅吳嫌等5人到案。現場查扣多件犯罪證物，包含犯罪通聯用手機、橡膠軟棒、刀械以及商業本票等。全案訊後依違反組織犯罪條例、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，將相關人犯移送澎湖地檢署偵辦。經法官審理後，吳姓主嫌與沈姓共犯因涉案情節重大，被裁定羈押禁見，有效瓦解該暴力組織。

警察局局長林樹國上任後，將打擊詐欺、掃蕩黑幫及查緝毒品列為治安重點。林樹國強調，政府對暴力犯罪採取「零容忍」立場，絕不容許不法分子挑戰執法威信或破壞社會秩序，警方將戮力保護縣民與觀光客的生命財產安全。同時呼籲民眾若遭受不法迫害，應勇於出面報案指證，讓暴徒無所遁形，共同打造菊島優質治安環境。

澎湖縣政府警察局刑事警察大隊副大隊長張佑任。（澎湖縣警局提供）

