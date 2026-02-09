澎湖警銀合作阻詐防詐有成 守護民眾財產

（中央社澎湖縣9日電）澎湖縣警局在警銀合作的阻詐防詐有成，守護民眾的紅包錢，縣長陳光復今天在縣務會議特別表揚反詐騙的表現，並期勉齊心守護鄉親權益，為打造更安全、友善的澎湖共同努力。

陳光復表示，詐騙集團詐騙手法不斷翻新，春節前夕更是「趕業績」高峰期，民眾務必提高警覺，遇到可疑情況，要秉持「先掛斷、再撥打165專線查證」原則，再三查證，切勿依陌生人指示操作ATM或匯款，以守住錢財，年才能過得安穩。

澎湖警察局長林樹國自上任來，積極推動防詐阻詐，單單今年1月間，澎湖轄內詐騙財損達新台幣820萬元，較去年同期3667萬元相比，減少2847萬元，防詐數字亮眼，其中馬公啟明及光明2個派出所成功攔阻2起詐騙案件，保住民眾312萬元，展現警銀合作與第一線人員的即時應變能力。

澎湖縣警察局自今天起也全面展開春節安全維護工作，以「服務不打烊」精神，落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，春節期間將加強熱點巡邏與交通疏導，守護離島治安與交通。（編輯：李淑華）1150209