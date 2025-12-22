澎湖議會年終感恩之旅 邀4百位大小天使共度耶誕
（中央社澎湖縣22日電）澎湖縣議會年終感恩公益聯誼活動，今天邀請縣內國中小400位弱勢學子一起到星級飯店用餐，提前歡度耶誕佳節。議長陳毓仁等人更是粉墨登場表演，並允諾感恩公益之旅持續舉辦。
澎湖縣議會表示，年終感恩公益聯誼活動，去年由無黨籍議員許育愷與陳佩真2人首度邀請縣內的國中小特教弱勢學子分梯次吃麥當勞，深獲好評。這項公益行動，今年獲得議長陳毓仁支持，加入並擴大辦理，場面溫馨，笑聲洋溢。
來自全縣42所國中小400位弱勢學子，今天在校長與師長率領下前往飯店，陳毓仁等人在場歡迎，並以「澎湖版告五人」表演精彩舞藝；餐會在澎湖縣青少年國樂團的伴奏下，演出鋼琴、直笛、二胡等才藝，贏得滿場掌聲。
陳毓仁表示，澎湖國中小校中，有很多弱勢學子，平日只有區域性聚會聯誼，不少弱勢學子都是第一次來到星級飯店用餐，感到特別新鮮，今年特別在耶誕節前夕，透過縣府教育處的協助，促成議會首場感恩公益聯誼活動，讓學子們過一個難忘的耶誕佳節。
由於受到天氣影響，部分離島學校的學生無法參加，陳毓仁則轉贈禮券，由各校長代表領取發放。（編輯：李淑華）1141222
